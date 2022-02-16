Белгородский завод ОМК изготовил опоры для переброски 2,5 км электролинии через Печору

ТАСС, 16 февраля. Девятиярусные высокопрочные опоры для воздушной линии электропередач через Печору, которая является самой большой судоходной рекой северной части Европы, изготовил Белгородский завод Объединенной металлургической компании (ОМК). Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Объединенная металлургическая компания поставила две высотные трубчатые опоры АТ73М для спецперехода воздушной линии электропередачи через реку Печора. Расстояние между двумя опорами, стоящими на разных берегах, составляет почти 2,6 км. Высота каждой из них - 94,5 м, масса — 210 тонн. Заказ изготовил белгородский завод ОМК (Белэнергомаш — БЗЭМ)", - сообщает пресс-служба.

В компании уточнили, что опоры изготовлены из легированной стали, в состав которой, помимо железа и углерода, входят элементы, улучшающие ее механические свойства, химическую и тепловую стойкость. "В проектах, которые подразумевают установку опор ЛЭП в сложных геологических и климатических условиях, мы уделяем особое внимание предварительной контрольной сборке металлоконструкций на заводе. Это позволяет обеспечить плотность примыкания узловых элементов и гарантировать полную сходимость деталей при монтаже", - приводит пресс-служба слова директора департамента продаж металлоконструкций белгородского завода ОМК Романа Дорохова.

Линия электропередачи Печорская ГРЭС — Ухта — Микунь общей протяженностью 547 км стала одним из наиболее масштабных и технически сложных проектов в сфере энергетики республики Коми. Переход высоковольтной линии через реку позволит повысить надежность электроснабжения центральных и южных районов Коми, даст импульс развитию новых производств и обеспечит дополнительную мощность в объеме 200 МВт в южные районы Архангельской области.