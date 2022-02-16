О плакатах времен войны расскажут в интерьере экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа!"

ТАСС, 16 февраля. Завтра 17 февраля 2022 года в Музее Победы состоится занятие для студентов филологического факультета, посвященное военному плакату. Программа пройдет в экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа!" (6+). Занятие состоится в рамках издательско-просветительского проекта "Великое русское слово в агитационных плакатах военных лет" (12+).

"Плакаты военного времени являются не только оригинальными художественными произведениями, но и своеобразными историческими документами, злободневными, созвучными мыслям и чувствам людей. В годы войны, когда решалась судьба государства, искусство агитационного плаката явилось новой важной формой, вызванной к жизни насущными потребностями суровой эпохи. Общедоступность, злободневность и яркая наглядность содержания плаката, сделали его громогласным глашатаем, который доносил до народа и ненависть к врагам, и уверенность в победе", - отмечает ведущая занятия, экскурсовод Музея Победы Виктория Решетникова.

Студентам расскажут об истории появления агитационных плакатов, их роли в годы Великой Отечественной войны, познакомят с творчеством художников из "Окон ТАСС" и Кукрыниксов. Они увидят самые известные и наиболее значимые плакаты времен войны. Гости побывают в новой масштабной экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа!". Сочетание исторически достоверных декораций, подлинных раритетов, современных мультимедийных технологий, фильмов-реконструкций и элементов иммерсивного театра позволят посетителям погрузиться в события прошлого.

Занятие пройдет в рамках сотрудничества Музея Победы и Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, Фонда поддержки детского творчества им. Летчика-космонавта СССР Героя Советского Союза А.А. Сереброва. Начало: 10:40.

ТАСС выступает информационным партнером экспозиции.