Рыбаков Фонд выпустил первый онлайн-курс для школьных комьюнити-менеджеров

ТАСС, 16 февраля. В России появился бесплатный интерактивный курс по организации школьных сообществ (16+) от Рыбаков Фонда. Его инновационность в том, что:

это первый курс, который готовит комьюнити-менеджера для работы в школе,

полностью проходит в чат-боте в Telegram: @school_community_course_bot,

представляет собой симулятор, позволяющий окунуться в школьную жизнь и найти оптимальное решение для разных сложных ситуаций.

По словам организаторов, комьюнити-менеджер - новая роль для российской школы. Он помогает формироваться сообществу на основе доверительных отношений всех участников образовательного процесса: сотрудников школы, учеников, родителей, выпускников, а также партнеров и местных жителей. В школах с сообществом дети лучше учатся, быстрее осваивают навыки для современной жизни и готовятся ко взрослому миру.

Курс моделирует ситуации, в которых окажется организатор школьного сообщества: знакомство с коллегами на педсовете, родительское собрание, конфликты между учителями и родителями. Комьюнити-менеджеру предстоит решить реальные задачи: организовать наставничество или ученическое самоуправление, завоевать доверие родителей, провести событие.

На курсе можно "проиграть" все эти ситуации (кейсы), выбрать вариант действия - и проанализировать его сильные и уязвимые стороны. Кейсы сопровождаются короткими видео, где представители школ из сообщества Рыбаков Фонда поддерживают участников и рассказывают о своем опыте.

Каждый кейс завершается краткими практическими инструкциями: "Как создать просветительский контент для родителей", "Гайд по работе с возражениями", "Как разрешать конфликты", "Как организовать событие в школе, которое объединит все сообщество и местных жителей", "Как привлечь ресурсы".

Участники курса получат доступ к Инструменту для диагностики школьного сообщества. Этот цифровой сервис Рыбаков Фонда, созданный с Институтом образования НИУ ВШЭ, на диаграмме показывает продвинутость комьюнити по 9 направлениям, помогает планировать его развитие и отслеживать результаты.

Помимо интерактива и гайдов в курсе есть практика: написать письмо потенциальному партнеру с предложением поддержать школьное событие, отредактировать пост и т.д.

48-часовой курс предназначен сотрудникам школ, родителям, студентам / выпускникам педагогических направлений и всем, кто хочет стать комьюнити-менеджером в школе. Сейчас курс проходит утверждение в Минпросвещения России - весной у всех участников появится возможность получить официальное удостоверение о повышении квалификации на 48 академических часов.

"Это не обычный курс с “говорящими головами”, а симулятор: участник становится комьюнити-менеджером виртуального сообщества, проживает историю его развития, знакомится с задачами, которые будет решать в реальной школе. Наша цель - чтобы в каждой школе появился комьюнити-менеджер. И когда первые участники курса пройдут его и приступят к работе, мы увидим, как школьная жизнь в таких сообществах станет более наполненной, комфортной и осознанной. Уверены, что в будущем профессия комьюнити-менеджера будет полноценной ставкой в образовательных организациях", - сказал директор программы Рыбаков Фонда по развитию сообществ Глеб Лихобабин.

Рыбаков Фонд уже четвертый год развивает школьные сообщества, в частности, проводит обучающую игру "Школа Рыбаков Фонда", онлайн-курс "Школа - центр социума" и совместный с ДВФУ курс для будущих учителей "Школьные сообщества". В проектах фонд применяет передовые способы обучения, основанные на сторителлинге, игрофикации, использовании ботов и соцсетей.

ТАСС выступает главным информационным партнером международной игры "Школа Рыбаков Фонда".