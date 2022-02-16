Газпромбанк Лизинг профинансировал поставку буровой установки для ERIELL

ТАСС, 16 февраля. Группа Газпромбанк Лизинг профинансировала поставку буровой установки для международной нефтесервисной группы ERIELL стоимостью 686,5 млн рублей. Срок поставки: февраль 2022 года. Буровая установка производства "Уралмаш НГО Холдинг" будет эксплуатироваться на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.

Буровая установка Уралмаш 6000/400 ЭК-БМЧ предназначена для строительства нефтяных и газовых скважин с условной глубиной бурения 6 тыс. м и будет применяться в различных климатических районах с колебанием температуры от -40 до +50⁰С.

Также Газпромбанк Лизинг и ERIELL заключили договор лизинга на поставку противовыбросового оборудования стоимостью 58,4 млн рублей. Оборудование предназначено для герметизации устья скважин в целях недопущения выбросов ископаемого сырья, соблюдения мер безопасности буровиков и охраны окружающей среды.

"С каждым годом бурение становится сложнее и глубже, а требования заказчиков к оборудованию растут, поэтому важной задачей нефтесервисных компанией остается модернизация и обновление своих производственных мощностей. У ERIELL современный и молодой парк установок, в чем нам активно помогает Группа Газпромбанк Лизинг. Установку Уралмаш 6000/400 ЭК-БМЧ мы будем использовать на Уренгойском месторождении для строительства сложных газовых скважин на ачимовские отложения. Бурение таких скважин возможно только с использованием современных установок большой грузоподъемности и мощности, так как их протяженность достигает 6500 м, при этом процесс строительства осложнен аномально высокими пластовыми давлениями и температурой, наличием высоконапорных газовых пластов", - говорит первый заместитель председателя правления ERIELL, генеральный директор ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС Виталий Докунихин.

"Реализация данных сделок в начале 2022 года стала продолжением успешной работы Группы Газпромбанк Лизинг с ERIELL и определяет общий вектор развития по финансированию технического перевооружения компаний топливно-энергетического сектора. По итогам 2021 года объем нового бизнеса Группы в сегменте лизинга оборудования для нефте- и газодобычи и переработки составил 10 млрд рублей с НДС, что в семь раз превышает показатели 2020 года. Это говорит о постепенном восстановлении нефтегазовой отрасли и запуске новых проектов как в целях обеспечения необходимыми ресурсами внутренних, так и внешних заказчиков. В 2022 году мы планируем увеличить количество контрактов с представителями ТЭК и укрепить позиции Группы Газпромбанк Лизинг в числе основных лидеров по лизингу нефтегазового оборудования", - комментирует глава Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.

О ERIELL

Международная нефтесервисная группа, предоставляющая услуги строительства и капитального ремонта скважин ведущим компаниям нефтегазовой отрасли в Российской Федерации, Центральной и Южной Азии и на Ближнем Востоке. Компания входит в тройку крупнейших независимых буровых компаний России. В парке ERIELL преобладают тяжелые высокопроизводительные буровые установки, позволяющие бурить сложные, глубокие скважины в различных климатических условиях. ERIELL успешно сотрудничает с ведущими российскими и международными компаниями, такими как НОВАТЭК, Газпром нефть, Газпром, Узбекнефтегаз, Gazprom International, Petronas и другими.

О Группе Газпромбанк Лизинг

Группа Газпромбанк Лизинг - лидер российского рынка лизинга по итогам 9 мес. 2021 года по объему нового бизнеса (РА "Эксперт РА"). Является частью Группы Газпромбанка, активно развивает как лизинговые проекты в корпоративном сегменте, так и розничный автолизинговый бизнес на базе двух дочерних компаний – Газпромбанк Автолизинг и Carcade. Группа участвует во всех основных государственных программах льготного лизинга и является уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности. По итогам 2021 года лизинговый портфель Группы Газпромбанк Лизинг составляет 461,5 млрд рублей. ​​​​​​​