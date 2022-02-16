Активы клиентов ПСБ в инвестпродуктах выросли в два раза

ТАСС, 16 февраля. Объем клиентских средств в инвестиционных продуктах группы ПСБ (головная структура - ПAO "Промсвязьбанк") в 2021 году вырос более чем на 70% и почти достиг 90 млрд рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба ПСБ.

"По итогам 2021 года инвестиционное подразделение группы ПСБ - брокер и управляющая компания ПСБ - нарастили объем клиентских средств более чем на 70%, почти до 90 млрд рублей", - сообщила пресс-служба.

Активы клиентов ПСБ в рамках брокерского обслуживания увеличились на 79%, средства розничных инвесторов под управлением управляющей компании ПСБ выросли на 59%, говорится в сообщении. При этом клиентская база "Брокера" и управляющей компании ПСБ продемонстрировала двукратный рост. Основу клиентской базы по-прежнему составляют инвесторы в возрасте 30-50 лет, в то же время в 2021 году объем привлечения средств клиентов в возрасте 18-30 лет увеличился на четверть.

Отмечается, что у частных инвесторов наиболее популярна самостоятельная торговля с брокерских счетов, на них приходится 61% от общего объема всех клиентских активов. На втором месте инвестиции в паевые инвестиционные фонды под управлением управляющей компании ПСБ - 24% от общего инвестиционного портфеля в розничном сегменте. Основной спрос на брокерские услуги ПСБ в 2021 году пришелся на Москву, Петербург и Краснодар, инвестпродукты управляющей компании ПСБ популярны в Москве, Петербурге, Ярославле и Самаре.

Директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев пояснил, что удвоить клиентскую базу позволили рост интереса частных инвесторов к фондовому рынку, развитие цифровых каналов продаж и усиление команды инвестиционных консультантов ПСБ, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что фонды акций и облигаций управляющей компании ПСБ стали лидерами по доходности среди крупнейших фондов. Директор департамента также отметил, что ПСБ стремится привлечь в инвестпродукты до 30% портфеля сбережений клиентов.

"По нашим оценкам, к концу года объем рынка инвестиций в России увеличится на треть и достигнет 11,5 трлн рублей. Фундаментально российский фондовый рынок имеет огромный потенциал роста и максимальную в сравнении с другими странами дивидендную доходность - 11% по индексу Мосбиржи. В этих условиях и с учетом текущей инфляции наиболее интересно выглядят вложения в акции или фонды смешанных инвестиций, в следующие 12-18 месяцев они могут показать двузначный рост. Поэтому мы уверены, что доля инвестпродуктов в сбережениях россиян будет неуклонно расти", - сказал Жоголев.