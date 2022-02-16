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Компании-экспортеры Тюменской области применят путеводители по Дании по развитию торговли

В документах, разработанных торгпредством РФ в Дании, отражены данные о состоянии внутренних рынков Дании, объемах и направлениях внешней торговли, структуре товарооборота с Россией

ТАСС, 16 февраля. Путеводители, разработанные торговым представительством РФ в Дании для российских бизнесменов по датскому королевству и входящим в его состав автономных регионам (Фарерским островам и Гренландии), будут применены в деятельности компаний-экспортеров Тюменской области. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Тюменские компании-экспортеры могут воспользоваться путеводителями по Дании, <...> в документах отражены данные о состоянии внутренних рынков Дании, объемах и направлениях внешней торговли, структуре товарооборота с Россией. Здесь же можно найти информацию о крупнейших компаниях страны, конгрессно-выставочных мероприятиях. Отдельное внимание уделено техрегламентам, сертификации, тарифным и нетарифным ограничениях на импорт товаров из России. Помимо этого, путеводители содержат контактную информацию органов государственной власти Дании, российских заграничных учреждений в стране, а также ряд полезных ссылок на статистические и страноведческие ресурсы", - сказали в пресс-службе.

Торговое представительство РФ в королевстве Дания оказывает содействие развитию двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества. Одна из ключевых задач - развитие промышленной кооперации российских и датских предприятий, встраивание отечественных компаний в глобальные производственные цепочки.

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