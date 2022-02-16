Лаборатория IPChain определила победителей конкурса Global Creative Industries Accelerator

ТАСС, 16 февраля. В рамках демо-дня конкурсной программы Global Creative Industries Accelerator в Технопарке "Сколково"‎ определили 10 лучших инновационных проектов в индустрии медиа. Совместно с Фондом "Сколково" победителей выбрали Лаборатория IPChain и компания G-Core Labs. Всего на конкурс поступило 155 заявок от технологических команд из России, Казахстана, Китая, США, Украины и других стран. Почти половина стартапов (40%) представляли проекты из области искусственного интеллекта и машинного обучения, 25% - контента и потоковой передачи, 10 - инфраструктуры и 5% - кибербезопасности.

Всего в рамках демо-дня были представлены инновационные решения 17 финалистов. Лаборатория IPChain отобрала пять лучших проектов:

1-е место - инструмент для создания цифрового контента с помощью искусственного интеллекта PHYGITAL+

2-е место - NFT маркетплейс цифровых лиц с собственной платформой для синтеза видео Digital Verse

3-е место - спутниковая система проецирования изображений на ночном небе Orbital Display

4-е место - сервис автоматической обработки документов ApRbot

5-е место - облачный сервис мультиканальной веб-аналитики Andata

G-Core Labs также определила пятерых победителей по своей версии:

1-е место - пpoгpaммнoe oбecпeчeниe позволяет в реальном времени произвести оцифровку, распознавание (NLU), синхронный перевод, замещение аудиофрагмента, добавление метаданных к аудио-/видеофайлам Basenji

2-е место - решение для отслеживания быстродвижущихся объектов с помощью искусственного интеллекта и наложения отснятого материала на компьютерную графику в режиме реального времени DriveCast

3-е место - первая российская DAM (Digital asset management) система по управлению контентом PICVARIO

4-е место - универсальный программный комплекс для мониторинга информационных систем с предсказанием событий в режиме реального времени GMonit

5-е место - инструмент нагрузочного тестирования для веб-приложений, мобильных приложений и API-сервисов Boomq Enterprise.

Лаборатория IPChain предоставит победителям комплекс услуг по защите и охране интеллектуальной собственности на сумму от 100 тыс. до 2 500 000 рублей, а также возможность пройти практико-ориентированное обучение в Научно-образовательном центре Digital IP на сумму от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. От G-Core Labs победители получат гранты на сумму от $2 тыс. до $40 тыс. Авторы лучших идей смогут пройти программу Fast track для получения статуса резидента "Сколково".

Члены экспертного жюри обращали внимание прежде всего на практическую применимость проектов. Лаборатория IPChain также оценивала потенциал для масштабирования, отметила управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина: "Российское стартап-сообщество в индустрии медиа отличает оригинальность идей и нестандартный взгляд на возможности применения новых технологий. Приятно сознавать, что в творческом секторе есть столь разнообразные инновационные проекты. Уверена, они обязательно найдут своих клиентов в киноиндустрии, рекламе и музыкальном бизнесе, а также смогут занять нишу на зарубежном рынке. Мы выбрали проекты, которые совсем скоро будут интегрированы в инфраструктуру IPChain"‎.

Акселератор привлек много качественных заявок по направлениям искусственного интеллекта и машинного обучения в сферах компьютерного зрения и генерации контента, подчеркнул директор направления медиатехнологий Фонда "Сколково" Алексей Каленчук: "Это подтверждает высокую заинтересованность, способность и желание стартапов создавать новые продукты для медиаиндустрии. А наши программы играют здесь своего рода роль “скоростных лифтов” для успешного трансфера лучших идей напрямую на медиарынок. Мы завершаем уже второй профильный акселератор в этом направлении и намерены продолжать. Технологии медиаиндустрии - новое и устойчивое направление деятельности кластера ИТ Фонда "Сколково".

Благодаря акселератору проекты победителей получат реальные меры поддержки, IT-инфраструктуру и помощь экспертов, а вся отрасль - ускоренную поставку инноваций, отметил генеральный директор G-Core Labs в России и СНГ Михаил Шурыгин: "Мы отобрали стартапы, предлагающие самые перспективные решения для технологий рынка медийных продуктов. Теперь стоит задача сократить их путь до заказчиков и конечных потребителей".

Акселератор Global Creative Industries нацелен на поиск инновационных технологических решений для медиаиндустрии, включая защиту прав, доставку и монетизацию аудиовизуального контента.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд "Сколково", Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское Авторское Общество (РАО), Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век".

Главная задача Ассоциации - реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. В развитии сетевой "инфраструктуры доверия" принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности, Суд по интеллектуальным правам (СИП). Ассоциация выступает официальным партнером Фонда "Сколково". Международный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, созданного Linux Foundation для продвижения кросс-индустриальных блокчейн-технологий.

В 2019 году Ассоциация IPChain стала членом Европейской LegalTech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) - объединения ведущих европейских юридических и технологических компаний, стартапов и консорциумов разработчиков, и Азиатско-Тихоокеанской Ассоциации инноваций и технологий в юридической сфере ALITA (Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association).

Проект IPChain уже объединяет свыше 20 крупнейших организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности.

В июне 2021 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о создании общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности". В функции Центра будет входить сопровождение подключения к инфраструктуре IPChain корпоративных и публичных сервисов и платформ, принадлежащих частным компаниям и компаниям с государственным участием. Сайт по ссылке.