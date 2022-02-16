Соцработники Урала смогут сопровождать людей с инвалидностью благодаря изменениям закона

ТАСС, 16 февраля. Власти Свердловской области намерены скорректировать региональный закон о социальном обслуживании, включив в него возможность профилактики возникновения сложных для граждан жизненных ситуаций. В частности, соцработники смогут сопровождать самостоятельно проживающих людей с инвалидностью, что поможет им включиться в общественную деятельность, сообщили в среду в пресс-службе Заксобрания области.

"Законопроектом предлагается включить в основные понятия, используемые в региональном законе, термин "профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании". Цель внесения таких изменений - создать условия для оказания превентивной помощи уральцам еще до того, как сформируется ситуация, при которой этим людям потребуется более масштабная поддержка со стороны органов соцзащиты", - отметила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, добавив, что депутаты ведут работу над этим законопроектом.

Как отметили в пресс-службе, сложные ситуации важнее и проще предотвращать, чем искать пути их решения, поэтому законопроект предусматривает комплекс профилактических мер, с помощью которых возможно выявить и устранить причины снижения способности граждан к самообслуживанию.

Соцработники, в частности, смогут участвовать в сопровождении жизни людей с инвалидностью, у которых благодаря этому появится возможность отказаться от проживания в специализированных учреждениях, устроиться на работу и включиться в общественную деятельность. Также будет расширен перечень направлений работы соцучреждений за счет добавления в него услуг ранней помощи детям и их семьям.

Также, как сообщила Бабушкина, депутаты работают над законопроектом, предусматривающим налоговые льготы для инвесторов, которые с 2022 по 2024 год будут вести строительство в рамках региональной программы газификации. Налог на имущество организаций в отношении новых объектов газоснабжения предлагается снизить на 50%.