Эксперты ВЭО России оценят социально-экономические последствия пандемии

ТАСС, 16 февраля. В "Доме экономиста" 21 февраля в 15:00 состоится научный форум "Абалкинские чтения" (0+) на тему "Экономика и пандемия", организованный Вольным экономическим обществом России, Международным Союзом экономистов и секцией экономики Отделения общественных наук РАН.

Ведущие ученые и эксперты оценят социально-экономические последствия текущего кризиса для российской экономики и здравоохранения, демографические тренды, усугубленные пандемией.

"Сохраняется существенная нагрузка на систему здравоохранения. Подъем заболеваемости коронавирусом, связанный с распространением штамма "омикрон", - это один из существенных рисков замедления экономической динамики в текущем году. Остальные риски тоже так или иначе связаны с тем, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, и с реакцией на нее экономических властей", - полагает президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов.

Модератором научного форума выступит Борис Порфирьев, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО России

В дискуссии примут участие:

Инна Святенко, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике

Гузель Улумбекова, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением

Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН

Сергей Рязанцев, директор Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, член-корреспондент РАН

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области - Кузбасса

Валерий Крюков, директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, академик РАН

Владимир Школьников, научный руководитель Центра демографических исследований РЭШ, научный руководитель международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ

Борис Титов, член Правления ВЭО России, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

Андрей Клепач, член Правления ВЭО России, заместитель Председателя (главный экономист) Внешэкономбанка.

Руслан Гринберг, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН

Михаил Головнин, директор Института экономики Российской академии наук, член-корреспондент РАН

Андрей Спартак, директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ), заведующий кафедрой международной торговли и внешней торговли РФ ВАВТ, член-корреспондент РАН

Яков Миркин, член Правления ВЭО России, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН и другие.

Прямая видеотрансляция будет доступна на сайте ВЭО России.