Эксперты ВЭО России оценят социально-экономические последствия пандемии

ТАСС, 16 февраля. В "Доме экономиста" 21 февраля в 15:00 состоится научный форум "Абалкинские чтения" (0+) на тему "Экономика и пандемия", организованный Вольным экономическим обществом России, Международным Союзом экономистов и секцией экономики Отделения общественных наук РАН.
Ведущие ученые и эксперты оценят социально-экономические последствия текущего кризиса для российской экономики и здравоохранения, демографические тренды, усугубленные пандемией.
"Сохраняется существенная нагрузка на систему здравоохранения. Подъем заболеваемости коронавирусом, связанный с распространением штамма "омикрон", - это один из существенных рисков замедления экономической динамики в текущем году. Остальные риски тоже так или иначе связаны с тем, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, и с реакцией на нее экономических властей", - полагает президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов.
Модератором научного форума выступит Борис Порфирьев, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО России
В дискуссии примут участие:
- Инна Святенко, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике
- Гузель Улумбекова, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением
- Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН
- Сергей Рязанцев, директор Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, член-корреспондент РАН
- Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области - Кузбасса
- Валерий Крюков, директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, академик РАН
- Владимир Школьников, научный руководитель Центра демографических исследований РЭШ, научный руководитель международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ
- Борис Титов, член Правления ВЭО России, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
- Андрей Клепач, член Правления ВЭО России, заместитель Председателя (главный экономист) Внешэкономбанка.
- Руслан Гринберг, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН
- Михаил Головнин, директор Института экономики Российской академии наук, член-корреспондент РАН
- Андрей Спартак, директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ), заведующий кафедрой международной торговли и внешней торговли РФ ВАВТ, член-корреспондент РАН
- Яков Миркин, член Правления ВЭО России, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН и другие.
Прямая видеотрансляция будет доступна на сайте ВЭО России.