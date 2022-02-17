"Золотая Маска online" в 2022 году пройдет в Okko

ТАСС, 17 февраля. Весной 2022 года "Золотая Маска online" (12+) состоится в пятый раз. Прямые трансляции трех постановок, отмеченных экспертами Национальной театральной премии, пройдут на платформе Okko. Записи спектаклей останутся доступны в течение года бесплатно для всех зарегистрированных пользователей в коллекции "Золотая Маска". Программа проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Генеральный партнер проекта - Сбер.

Откроет программу 1 марта спектакль "Питер Пэн в Кенсингтонском саду" Екатеринбургского театра юного зрителя. Насыщенная яркими поэтическими образами постановка творческого тандема режиссера Романа Феодори и художника Даниила Ахмедова вошла в программу "Детский Weekend". Интересен и сам литературный материал - драматурги Роман Ильин (псевдоним Романа Феодори) и Ярослава Пулинович уходят от прямого пересказа повести Джеймса Мэтью Барри, предлагая зрителю предысторию сюжета.

Дальше съемочная команда "Золотой Маски online" отправится в Екатеринбург, чтобы провести 3 апреля прямую трансляцию балета "Конек-горбунок" из театра Урал Опера Балет. Хореографы Вячеслав Самодуров и Антон Пимонов смело переплетают классическую и новую хореографию, знакомую с детства историю и современную городскую культуру, Урал реальный и сказочный, что по достоинству оценили эксперты "Золотой Маски", выдвинув спектакль на премию сразу в 8 номинациях.

Завершающей трансляцией 2022 года станет спектакль "Тайм-аут" Новосибирского театра "Красный факел". Аудитория Okko увидит его одновременно с Жюри Фестиваля и московская аудитория 13 апреля. Съемка может стать одной из самых сложных за историю проекта. Режиссер Петр Шерешевский превратил бытовую и одновременно трагическую историю главной героини в завораживающее "кино" о каждом из нас. Театральная сцена оборачивается лабиринтом-супермаркетом, который обживают персонажи. Крупные планы актеров выводятся в режиме онлайн на экран - благодаря чему можно угадать не только настроение, но и потаенные мысли героев. Всю эту сложную мультимедийную картинку и предстоит передать в трансляции.

Проект "Золотая Маска online" был впервые проведен в 2018 году и с тех пор ежегодно дает российским зрителям уникальную возможность увидеть спектакли Фестиваля. Участниками программы стали драматические, оперные и балетные постановки самых разных театров - от легендарного Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова до небольшого театра-студии "Грань" из Новокуйбышевска. Весной 2020 года во время паузы в работе театров, вызванной пандемией, "Золотая Маска" выложила коллекцию спектаклей прежних лет в подборке "Искусство онлайн" на мультимедийном сервисе Okko. В 2021 трансляции "Золотой Маски online" посмотрело более 900 тыс. зрителей.

Сбер выступает генеральным партнером Фестиваля "Золотая Маска", а также программы "Золотая Маска online". ТАСС - генеральный информационный партнер.

1 марта 19:00. Театр "Геликон-опера", Москва

Театр юного зрителя, Екатеринбург

Роман Ильин, Ярослава Пулинович

ПИТЕР ПЭН В КЕНСИНГТОНСКОМ САДУ (12+)

мистерия по мотивам повести Джеймса Мэтью Барри

Постановка: Роман Феодори

Художник, художник по костюмам: Даниил Ахмедов

Хореограф: Татьяна Баганова

Композитор: Евгения Терехина

Художник по свету: Тарас Михалевский

Участник программы "Детский Weekend" Фестиваля 2022 года

Эксперт Фестиваля "Золотая Маска" Анна Казарина: "Спектакль именитого тандема Романа Феодори и Даниила Ахмедова поставлен по первой повести Джеймса Мэтью Барри о мальчике, который не хотел взрослеть, своеобразному приквелу к известной истории о Питере и Венди. Режиссер продолжает разбираться с темой ребенка, оставшегося без родителей и попавшего в мир альтернативный, по ту сторону зеркального стекла. Здесь Питер Пэн лишен статуса героя, он уязвим и не может встроиться ни в одну из реальностей. Так и называют его - "серединка-наполовинку", и это отчаянное, тотальное одиночество, когда ты чужой во всех мирах, усилено фантазийной простроенностью визуального ряда и громадностью сцены. Спастись и найти себя Питеру помогает творчество. Спектакль - масштабное полотно, сплетенное точно и тонко, кажется, вырывается за пределы огромной сцены. Насыщенный и плотный, он органично вмещает в себя куклу, хореографию Татьяны Багановой и артистов "Провинциальных танцев", пронзительную музыку Евгении Терехиной и изобретательные визуальные метаморфозы. Постановка не столько детская, сколько семейная - и это важно. Она приглашает к диалогу и совместному осмыслению увиденного".

3 апреля, 19:00. Урал Опера Балет, Екатеринбург

Урал Опера Балет, Екатеринбург

Анатолий Королев

КОНЕК-ГОРБУНОК (12+)

балет в 3 действиях

Дирижер-постановщик: Павел Клиничев

Сценарий: Вячеслав Самодуров, Богдан Королёк

Хореография: Вячеслав Самодуров, Антон Пимонов

Рэп: EK-Playaz

Сценография и костюмы: Анастасия Нефёдова

Свет: Сергей Васильев

Ассистент хореографа: Клара Довжик

Номинации на премию "Золотая Маска" 2022 года: "Лучший спектакль в балете", "Лучшая работа хореографа", "Лучшая работа дирижера в балете", "Лучшая женская роль" (Елена Воробьева, Анастасия Кержеманкина), "Лучшая мужская роль" (Арсентий Лазарев), "Лучшая работа композитора в музыкальном театре", "Лучшая работа художника в музыкальном театре".

Эксперт Фестиваля "Золотая Маска" Анна Галайда сообщила: "Говорят, в XXI веке сказки не сочиняются. Но что делать, если, насытившись актуальностью, душа просит именно их? Идти на "Конька-горбунка" екатеринбургского театра Урал Опера Балет. В индустриальной столице России окопались волшебники, в реальности умеющие разглядеть чудо. Они взяли родившегося на их земле "Конька-горбунка" и рассказали его так, будто он родился не 200 лет назад, а сегодня. Заводилами в старую историю Петра Ершова пригласили рэперов Наума Блика и T-Bass и художницу Электротеатра Станиславский Анастасию Нефёдову. По сцене водят хороводы гигантские расписные матрешки (из-за них спектакль и сложно переместить в другое пространство), академическое искусство несется вскачь навстречу уличному искусству и эстрадному шоу. Хореографы Вячеслав Самодуров и Антон Пимонов экспериментируют с брейком и хип-хопом - но включают его то в па д’аксьон, то в большое классическое па. Церемонные формы академизма, кажется, готовы к обмороку - но вдруг сами обнаруживают брызжущую иронию и мальчишеский задор. Недаром ведь они, умеренно трансформируясь, сохраняются в балете со времен Людовика XIV".

13 апреля, 19:00. Театр им. А.С. Пушкина, Москва

Театр "Красный факел", Новосибирск

Марина Крапивина

ТАЙМ-АУТ (18+)

фантазия

Режиссер: Петр Шерешевский

Художники: Александр Мохов, Мария Лукка

Художник по свету: Стас Свистунович

Номинации на премию "Золотая Маска" 2022 года: "Лучший спектакль в драме, большая форма", "Лучшая работа режиссера в драме", "Лучшая работа художника" "Лучшая работа драматурга", "Лучшая женская роль" (Ирина Кривонос), "Лучшая женская роль второго плана" (Юлия Новикова), "Лучшая мужская роль второго плана" (Денис Ганин).

Эксперт Фестиваля "Золотая Маска" Владислава Куприна: "Петр Шерешевский строит мир людей, застрявших в абсурде. Даже любовь здесь лишена больших счастливых всплесков. Люди перебиваются случайными свиданиями, неловкими встречами.

Ирина Кривонос играет Людмилу, социальную работницу, мать-одиночку, в тон спектаклю. Она вглядывается распахнутыми глазами в далекий горизонт своего несчастья, не ждет, но тихо отмеряет и вымеряет, сколько горечи ей еще осталось. Изумляется этому, а спросить о судьбе не у кого. Фарсовые пенсионерки, за которыми ухаживает Людмила, оказываются норнами, скандинавскими мойрами. Старик Одинцов - Одином. Но сами они, великие северные боги, как будто впали в маразм: пишут доносы в прокуратуру, не зная зачем, смотрят телевизор, пьют коньяк, гадают "на королька". Маются.

"Тайм-аут" работает с фантасмагорией, с мотивами судьбы и случая. Но при этом в спектакле нет привычного для этих тем двоемирия. Скандинавская мифология, языческая хтонь и безумие богов ниоткуда не врываются, не проникают, не являются. Они есть изначально, были всегда. Состарились вместе с миром.

Мир, лишенный подвигов, трагедий, остроты, взрывов и событий, мир, лишенный Истории, обнажает нашу неустроенность, ровное тихое наше несчастье. Спектакль невероятно нежен по отношению к людям и к их растерянности. Он бережно, но неотступно фиксирует полную бессмысленность всего. Праздничные акции в "Пятерочках", фестиваль "Усатые гитары". И во всем разлита спокойная интонация приятия.

Серая толща мира кажется совершенно однородной, но, приглядевшись, можно различить любовь, нежность, милосердие, прощение, которые растворены в такой консистенции, что мы их попросту не замечаем. Вдыхаем влажным туманом. А концентрированное счастье, как впрочем, и несчастье, нашему миру больше не выдают".