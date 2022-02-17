Работники "Газпром трансгаз Екатеринбург" обследовали самый молодой газопровод Зауралья

ТАСС, 17 февраля. Специалисты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" обследовали газопровод, снабжающий природным газом город Курган и еще четыре района Зауралья. Данный участок магистрали является самым молодым в хозяйстве уральского газотранспортного предприятия, сообщили в четверг в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

Там уточнили, что в феврале работники Далматовского и Шадринского линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" впервые провели внутритрубную дефектоскопию (ВТД) всей трассы газопровода-отвода "Шумиха - Мишкино - Юргамыш - Курган". Газовая нитка снабжает природным газом население четырех районов в западной части Курганской области - Шумихинского, Мишкинского, Юргамышского и Кетовского.

"Это самый современный газопровод на территории Зауралья. Строительство последнего участка - от Юргамыша до Кургана - завершилось в 2015-2016 годах. Общая протяженность газоносной артерии составляет порядка 140 км, диаметр труб - 400 мм. Кроме того, в рамках комплекса диагностических работ в Шадринском ЛПУМГ провели ВТД на 6-километровом отводе от обследуемого газопровода к ГРС "Введенская", снабжающей газом столицу региона", - сказано в сообщении.

Аварийное прикрытие газопроводов на время пропуска внутритрубных устройств осуществляли бригады Шадринского участка Управления аварийно-восстановительных работ №3 (город Первоуральск, Свердловская область). На обработку результатов ВТД понадобится несколько недель, после чего при необходимости в филиалах будут проведены ремонтные работы, уточнили на предприятии.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн куб. км. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.