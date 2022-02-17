Второй этап Отрытого Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону пройдет 23 февраля

ТАСС, 17 февраля. Триатлон (16+) в Северной столице набирает обороты, и в праздничный день 23 февраля на Крестовском полуострове пройдут вторые соревнований серии Открытого кубка губернатора по триатлону в индор-формате.

Атлеты выступят не только в индивидуальном зачете. На старт заявились также 12 эстафетных команд - это представители спортивных и бизнес-сообществ: те, кто давно в триатлоне и кто только решился впервые.

Открытый Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате indoor пройдет при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга, Федерации триатлона России и Федерации триатлона Санкт-Петербурга.

"Проведение первого этапа серии соревнований по триатлону в формате "индор" Кубка Губернатора ярко продемонстрировало любовь петербуржцев к триатлону и готовность атлетов принимать участие в стартах различного формата, - поделился с ТАСС генеральный директор компании "Железный человек" Сергей Бодров. - На соревнованиях 23 февраля зарегистрировано много эстафетных команд. Приятно, что триатлон становится все ближе и доступнее, поднимает командный дух, мотивирует спортсменов в межсезонье, а индор-формат на короткую дистанцию дает шанс испытать себя тем, кто по какой-то причине не решался", - добавил Сергей Бодров.

Спортивное событие проводится командой организаторов гонок IRONMAN в России в Северной столице в четыре этапа.

1 этап прошел 6 февраля 2022 года

2 этап - 23 февраля 2022 года (старт первой волны в 9.00 в бассейне "СИБУР АРЕНЫ")

3 этап - 13 марта 2022 года

4 этап - 27 марта 2022 года

Каждый этап является полноценным стартом по триатлону и включает прохождение всех трех дистанций последовательно и без перерыва. Плавательный этап длиной 300 м каждого из четырех стартов будет проходить в современном бассейне КСК "СИБУР АРЕНА".

Велоэтап в 8 км пройдет в здании Легкоатлетического манежа на Крестовском острове на топовых современных велостанках с использованием собственных велосипедов участников.

Атлетов ждет новая виртуальная велосипедная трасса в системе Rouvy AR. Завершатся соревнования беговым этапом дистанцией 2 км по Легкоатлетического манежа. Там же расположится целый спортивный городок, финишная арка, зона восстановления.

По результатам соревнований будут определены победители в абсолюте и возрастных группах среди мужчин и женщин, а также среди эстафетных команд. Финишера каждого из четырех этапов соревнований ждет медаль и подарки от организаторов и партнеров.

Аккредитация доступна на официальном сайте мероприятия.

ТАСС является информационным партнером Кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону.