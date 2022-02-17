Энергоблок №4 Калининской АЭС включили в сеть после завершения ремонтных работ

ТАСС, 17 февраля. Энергоблок №4 Калининской АЭС 16 февраля 2022 года включен в сеть после завершения планового ремонта. Об этом сообщает управление информации и общественных связей Калининской АЭС.

В ходе ремонта были проведены регламентные работы по перегрузке ядерного топлива, ремонту реакторного и турбинного оборудования, блочного трансформатора и систем безопасности.

Как отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев, помимо типового перечня операций на энергоблоке №4 реализовано 24 модернизационных операции, направленных на повышение безопасности и надежности работы оборудования. В их числе - модернизация технологической схемы оборудования турбинного цеха, замена предохранительных клапанов сепараторов-пароперегревателей на клапаны мембранного типа и модернизация циркуляционных насосов с заменой электродвигателей.

Кроме того, на блоке установили современный комплекс контрольно-измерительных приборов, который позволяет получать достоверные данные о состоянии технологического оборудования в условиях нештатных ситуаций.

Все работы выполнены силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и Атомэнергоремонта. Особое внимание в период ремонта уделялось вопросам охраны труда и культуры безопасности.

В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.