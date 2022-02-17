Первый клиентский IT-сервис по ремонту запасных частей и колесных пар запустили в России

ТАСС, 17 февраля. Компания "ОМК Стальной путь" (входит в Объединенную металлургическую компанию) разработала первый в России клиентский IT-сервис по ремонту запасных частей и колесных пар. Он позволит самостоятельно выбирать депо для ремонта, отслеживать процесс и уменьшить время простоя вагонов, сообщили в пресс-службе ОМК.

В компании уточнили, что новинка, в частности, позволит клиентам более интенсивно воздействовать на процесс. Сервис позволяет посмотреть маршрут перевозки, его конечные точки, настроить уведомления о статусе заказа на электронную почту. Также у клиента всегда будут под рукой контакты исполнителей для оперативной связи с ними. По информации пресс-службы, сервис позволит уменьшить время простоя вагонов в ремонте и снизить производственные расходы клиентов.

"Сейчас ситуация такова, что после отцепки вагона собственник не знает, куда уехали его детали, когда приедут обратно и в какой стадии ремонта они находятся, т.е. он не может напрямую влиять на процесс. Выбирая наш новый сервис-агрегатор, владелец вагонов имеет возможность в режиме онлайн отслеживать весь процесс ремонта, переписываться с ответственными сотрудниками депо в части изменения вида ремонта, при браковке деталей, заказать оформления рекламационных документов и т.п.", - приводит пресс-служба слова и.о. управляющего директора компании "ОМК Стальной путь" Максима Гулидова.

Воспользоваться сервисом можно на сайте remontkp.ru. Для этого нужно зарегистрироваться, после чего подать заявку на ремонт колесных пар, которые находятся на любой станции в радиусе до 500 км от депо компании, говорится в сообщении. Система сама рассчитает ближайшее депо, стоимость ремонта и доставки. Уточняется, что сейчас доступна доставка автотранспортом, в перспективе клиенты смогут пользоваться и ж/д платформами.

О компании

Объединенная металлургическая компания (АО "ОМК") - один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры. В составе ОМК работают пять крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), завод "Трубодеталь" (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (Пермский край).