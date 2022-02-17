Председатель ассоциации "Наследие и традиции": русский дизайн должен снова войти в моду

ТАСС, 17 февраля. На вопросы интернет-издания "1474" отвечает председатель правления Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" Сергей Коломийцев.

- Сергей Евгеньевич, несколько дней назад завершилась II Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия". Думаю, не ошибусь, если скажу, что это мероприятие - своего рода входная дверь в мир компаний, деятельность которых связана с традиционными народными художественными промыслами. Какие цели ставили перед собой организаторы и члены возглавляемой вами ассоциации, инициируя такую масштабную биеннале?

- Основная цель нашего проекта - представить широкой общественности многогранность традиционного искусства России и неповторимость ее регионов. На нынешней выставке практически каждая авторская работа, каждая тематическая экспозиция наглядно демонстрируют уникальность культурных кодов народов и народностей, живущих в стране. Наш главный посыл состоит в том, что отечественное многовековое искусство имеет колоссальный потенциал и в настоящее время. Традиционная русская культура продолжает вдохновлять творческих людей на создание великих произведений, вновь и вновь открывает художественное богатство национальных истоков, задает новые векторы развития мирового искусства...

Если говорить о более конкретных задачах, то одна из них - обратить внимание на знаковые параллели между "вчера" и "сегодня". Например, воссоздать историческую составляющую I Всероссийской мануфактурной выставки. Она состоялась в мае 1831 года и, что интересно, была организована после пандемии холеры в Москве. Считаю глубоко символичным, что I Художественно-промышленная выставка "Уникальная Россия" состоялась ровно 190 лет спустя и тоже после снятия эпидемиологических ограничений…

Помимо этого мы подготовили отдельный проект, посвященный 140-летию Всероссийской художественно-промышленной выставки 1882 года. Она также стала событием огромной важности в жизни Москвы и подлинным торжеством всей отечественной промышленности - ее посетили более 1 млн человек.

- Какие экспозиции были в этот раз представлены вниманию москвичей и гостей российской столицы?

- Мы постарались представить максимально широкий спектр проектов, которые отражают современные технологии и перспективы развития традиционного искусства. Можно сказать, "Уникальная Россия" - это выставка выставок, общее число которых превышает два десятка. На мой взгляд, очень интересны экспозиции ювелирного и декоративно-прикладного искусства "Золотые руки России" и JUNWEX Premium, народных художественных промыслов "Наследие и традиции", антиквариата - "Антиквариат в интерьере".

Особо выделю историко-просветительные проекты "350-летие императора Петра I", "100 лет Александру Зиновьеву", "Русская Арктика - 90 лет Северному морскому пути", "100 лет СССР. Лучший опыт".

Напомню, что наступивший 2022 год указом президента объявлен Годом культурного наследия народов России. Наша выставка-форум стала выставкой № 1, которая сразу достигла результата: в ней приняли участия авторы и творческие объединения из 53 регионов страны.

Примечательно, что сами субъекты используют площадку "Уникальной России" для популяризации родной культуры и истории. Например, якутяне свою выставочную программу посвятили 100-летию образования Якутской АССР, которое будет отмечаться в апреле этого года.

Помимо интересных экспозиций, демонстрирующих лучшие образцы современного искусства России, ее великое прошлое и даже в каком-то смысле будущее, на нашей площадке прошли деловые форумы, вебинары, мастер-классы, показы моды и концертные программы.

- Торжественное открытие выставки-форума "Уникальная Россия" предварило подписание Соглашения о сотрудничестве между вашей ассоциацией и Национальным координационным центром обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности (Ассоциация IPChain). Какую практическую пользу вы видите в союзе с этим центром?

- Ассоциация IPChain - это очень важный стратегический партнер для всей нашей отрасли. По ряду многих причин большинство художников и даже целые предприятия долгое время не обращали внимания на отслеживание своих авторских прав. На мой взгляд, для того чтобы сегодня грамотно организовать работу по защите интеллектуальной собственности, необходимо иметь союзника, обладающего современными технологиями, должным практическим опытом и непререкаемым авторитетом. Только в таком случае можно эффективно отстаивать интересы наших творцов.

Мы видим перспективы взаимодействия с Национальным координационным центром обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности и по другим направлениям. В частности, в совместной проработке маркетинговой стратегии.

- Сергей Евгеньевич, как вы охарактеризовали бы нынешнее состояние народных художественных промыслов? Какие проблемы стоят сегодня наиболее остро?

- Безусловно, есть факторы, которые развивают отрасль или, наоборот, замедляют ее рост. Негативно влияют на общую ситуацию падение доходов наших граждан и снижение общей численности населения России. На этом фоне продолжается многолетняя миграция местных жителей из сел и поселков в большие города, что, конечно же, не способствует сохранению и развитию народных промыслов.

Сегодня Минпромторг России пытается выправить ситуацию и целенаправленно субсидирует региональную инфраструктуру народных художественных промыслов. Будем надеяться, это поможет общему делу…

Как я уже сказал, давняя, застарелая проблема - отсутствие системной работы по защите интеллектуальной собственности. Уверен, в этом вопросе после заключения соглашения с Ассоциацией IPChain дело сдвинулось с мертвой точки …

Помимо сказанного слабо развито у нас и международное направление. Русское народное искусство во все времена ценилось за рубежом, но выстроить долгосрочные взаимовыгодные деловые отношения между отечественными умельцами и участниками мирового рынка пока не получается. Значит, и над этим нам предстоит активно трудиться в ближайшем будущем. Думаю, пришло время активнее выходить в мировое выставочное пространство с помощью цифровых технологий.

Глобальная задача - развитие инфраструктуры творческих, или, как сегодня говорят, креативных, индустрий в регионах.

- Проблемы, перечисленные вами, могут быть решены изменением законодательства?

- Конечно. Четкое правовое регулирование - одна из составляющих государственной поддержки любого вида деятельности и народных художественных промыслов в том числе.

Как известно, сейчас идет активное обсуждение новой редакции Федерального закона "О народных художественных промыслах". Его доработке активно содействует Министерство промышленности и торговли РФ. Нужно сделать все возможное, чтобы наша отрасль получила добротный, жизнеспособный документ, который станет основой ее деятельности на многие годы в масштабе всей страны.

- По вашему мнению, какие концептуальные положения и правовые механизмы должны быть отражены в новой редакции Федерального закона "О народных художественных промыслах"?

- Четкие определения и формулировки должны получить десятки, если не сотни юридических аспектов. Не думаю, что сейчас, в ходе этого диалога стоит углубляться в корректировку той или иной статьи. Но, безусловно, надо ясно прописать условия выделения мастерских художникам, которые из поколения в поколение передают свои опыт и знания народных ремесел, в местах их творческой деятельности. Если сейчас их не поддержать, то связующая нить из культурных кодов, делающих русских русскими, якутов якутами и так далее, рискует прерваться. А это, как мы все понимаем, приведет к тому, что Россия начнет безвозвратно утрачивать статус великой многонациональной страны со своей самобытной культурой.

Я считаю, что более решительной должна стать законодательная политика государства в борьбе с серым рынком, где покупается и продается огромное количество низкопробных реплик, выдаваемых пиратами за эксклюзивные авторские произведения.

Есть над чем поработать, на мой взгляд, и в вопросах формирования налоговой нагрузки…

Ну и, конечно, требуется системная работа по популяризации народных художественных промыслов. Вы посмотрите на тот же Китай! Эта страна вливает огромные деньги в развитие национальной культуры. Зайдите в любое китайское посольство - там обязательно есть магазинчик с изделиями народных мастеров из Поднебесной...

Наши промыслы и ремесла тоже нуждаются в понятной системе госзакупок и распределения субсидий, специальных ежегодных национальных конкурсах и премиях.

Очень надеюсь, что все эти аспекты найдут отражение в новой редакции Федерального закона "О народных художественных промыслах".

В целом важно сохранить традиции на родине самих ремесел. Хорошей основой в этом отношении может стать принятый в конце прошлого года Федеральный закон "О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях".

Сегодня мы видим, что у государства появилось много интересных идей по более активному использованию народных промыслов в экономической деятельности. Национальный русский дизайн должен снова войти в моду в виде новых стилей и направлений современного искусства.

Почему бы, например, не украсить наши города местными орнаментами? Уверен, это привлечет новых туристов в российскую глубинку, да и сами коренные жители будут еще крепче привязаны к родным местам.

- Ориентируясь на запросы рынка, современные авторы экспериментируют с новомодными материалами, придумывают новые образы, модифицируют ту или иную традиционную технику. Вы не видите в этом безвозвратного ухода от истоков народных промыслов?

- Не думаю. Во все времена мастера искали новые способы выражения своего таланта. Скажу больше: на многих предприятиях от мастеров требуют постоянных творческих экспериментов.

В данном случае надо учитывать многие составляющие и разделять современное новое искусство и современное традиционное искусство. На мой взгляд, они должны не подменять, а дополнять друг друга. Тогда искусство будет развиваться.

- Можно ли создать механизм сертификации таких изделий, чтобы потребитель знал, что он имеет дело с продуктом настоящего, традиционного ремесла?

- Конечно, сертификация необходима. Первые шаги в этом направлении сделаны. Министерство промышленности и торговли создало специализированный сайт, на котором любой автор может выставить свои изделия, описать эксклюзивные методы и технологии их производства и зафиксировать творения под своей фамилией.

- На официальном сайте Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" размещена ссылка на онлайн-платформу "Ярмарка Мастеров - Livemaster", благодаря которой можно купить уникальные авторские работы народных умельцев. Кто отвечает за соблюдение на ней прав авторов на интеллектуальную собственность?

- "Ярмарка Мастеров - Livemaster" - это пилотный проект. Таким образом мы пытаемся вывести наших умельцев на глобальный рынок. Думаю, чем больше будет подобных интернет-платформ, тем активнее станет развиваться вся наша отрасль.

Отмечу, что продажи через интернет мы хотим развивать в партнерстве с Российским авторским обществом. Это, как вы понимаете, поможет нам лучше выстроить механизм защиты интеллектуальной собственности законных правообладателей.

- Насколько активно местные власти участвуют в развитии народных художественных промыслов и сохранении этнокультурного многообразия на своих территориях?

- К счастью, у нас много помощников на местах. Большинство глав субъектов заинтересованы в развитии региональных промыслов и сохранении местных культурных традиций. Для популяризации и продвижения своих умельцев они оказывают поддержку и в организации выставочной деятельности. Наша выставка - одно из подтверждений этого.

- Насколько представителен "кадровый состав" организаций народных художественных промыслов России? В какой степени сегодня организован процесс образовательной и научной деятельности по подготовке специалистов в области ювелирного и декоративно-прикладного искусства?

- В настоящее время в стране функционируют несколько государственных образовательных учреждений, которые готовят специалистов для нашей отрасли. Однако если в ювелирном деле ситуация более или менее удовлетворительная, то относительно подготовки мастеров декоративно-прикладного искусства она критичная - преемственность поколений практически утрачена, многие народные ремесла на грани исчезновения.

- По вашему мнению, какие мероприятия будут способствовать эффективному проведению Года культурного наследия народов России?

- На уровне нашей ассоциации - это в первую очередь успешное проведение следующего этапа выставки-форума "Уникальная Россия" на региональных площадках.

В сегменте профессиональных сообществ - организация коллабораций промышленных предприятий, имеющих мировой статус или широкую региональную известность, с крупными игроками арт-рынка. Такой креативный синтез породит новые продукты, которые в очередной раз прославят и отечественную промышленность, и русский стиль в искусстве.

На уровне государства - активизация выставочной деятельности народных художников за рубежом и запуск целевой программы по всеобщей популяризации нашей отрасли при поддержке федеральных СМИ.

И, наконец, наша отрасль всецело поддерживает инициативу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко об утверждении официального Дня народных художественных промыслов. Очень надеемся, что это знаковое событие произойдет именно в этом году.