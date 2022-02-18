"Архбум тиссью групп" начал производство парфюминизированных бумажных полотенец

ТАСС, 18 февраля. Бренд Soffione (ООО "Архбум тиссью групп", входит в Группу компаний Pulp Mill Holding) выпустил впервые на российском рынке трехслойные бумажные полотенца с ароматом свежей выпечки Dolce Gusto формата два рулона в упаковке. Новая идея построена на тех же ценностях, что и предыдущие - гигиеничность, удобство, многофункциональность и комфорт.

Как отметили в компании, инновации являются одним из ключевых стратегических приоритетов "Архбум тиссью групп" и ее бизнес-модели. Они основаны на трендах рынка, потребительских предпочтениях и новых технологиях. Аромат свежей выпечки для бумажных полотенец Dolce Gusto специально подобран российскими парфюмерами не только для создания уюта и настроений. Новый продукт под брендом Soffione позволяет значительно расширить лайфхаки с использованием бумажных полотенец (саше для белья, косметические салфетки и т.д.).

В "Архбум тиссью групп" подчеркнули, что такое технологическое решение - максимально безопасно для здоровья, так как аромат наносится на внутреннюю поверхность картонной втулки и никак не контактирует с самой бумагой, а значит, не отдает парфюмерную композицию блюдам. Кроме того, компания работает на первичном волокне (высококачественном чистоцеллюлозном сырье, выпускаемом на ключевом предприятии Pulp Mill Holding в России - Архангельском ЦБК), которое является гигиеническим материалом будущего. Чтобы быть пригодным для использования или контакта с пищевыми продуктами, вторичное волокно требует эффективной очистки, тогда как первичное более естественно для гигиенических целей.

Справка

ООО "Архбум тиссью групп" (ИП "Ворсино", Калужская область) - крупнейший инвестиционный проект Pulp Mill Holding. Его стоимость оценивается в более, чем 30 млрд рублей. В настоящее время компания успешно реализует продукцию по всей территории России, в странах СНГ и Европе под собственным брендом Soffione.