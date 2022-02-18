Сбер и другие участники цифрового рынка РФ подписали принципы саморегулирования

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сбер а также Aliexpress, Lamoda, VK, Wildberries, ЦИАН, РУССОФТ, 1С, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Авито, "Яндекс" и Ozon приняли принципы саморегулирования, которые призваны обеспечить добросовестную конкуренцию и прозрачные условия работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбера.

"Стороны согласились не прибегать к недобросовестным практикам, работать разумно и добросовестно. С одной стороны это будет способствовать формированию открытых, прозрачных условий для работы с поставщиками (в первую очередь, МСП), с другой стороны - защищать права пользователей", - сказано в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, документ был разработан Федеральной антимонопольной службой (ФАС) совместно с самими компаниями и дополняет существующие нормы в части работы цифровых платформ. За соблюдением принятых норм будет следить экспертный совет, куда войдут представители ФАС, отраслевых ассоциаций, а также участников рынка. Кроме того, документ планируется регулярно совершенствовать для повышения его эффективности.

По словам главы ФАС Максима Шаскольского, слова которого приводятся в сообщении, для дальнейшего развития отрасли важны механизмы саморегулирования, без "жесткого" регуляторного вмешательства, а также сбалансированный и равный подход к участникам рынка. "Необходимо уделить особое внимание созданию благоприятных условий для потребителей, малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Шаскольский.

Потребность в саморегулировании на цифровом рынке отметил и первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. По его словам, в России сложилась уникальная ситуация. "У нас уже есть сильные национальные игроки, при этом конкуренция на наших цифровых рынках высокая. Применение принципов предполагает постоянный диалог между регулятором и участниками рынка для уточнения подхода и выработки наиболее эффективных механизмов работы с цифровыми платформами", - подчеркнул Хасис, которого цитирует пресс-служба.