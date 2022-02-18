Природа Енисейской Сибири стала основой эмблемы XXI молодежных Дельфийских игр России

ТАСС, 18 февраля. Представлена официальная эмблема XXI молодежных Дельфийских игр России (6+), которые пройдут в Красноярске с 22 по 27 апреля. В ее основу легли символ Дельфийских игр и визуальные элементы, символизирующие природу Красноярского края. Изогнутые линии передают очертания гор и могучего Енисея - реки, по берегам которой расположены три региона Енисейской Сибири: Красноярский край, Республики Хакасия и Тыва.

"Эмблема XXI молодежных Дельфийских игр России станет базой для разработки наградной атрибутики, в первую очередь, медалей. Кроме того, она будет использована в оформлении города, мест проведения состязаний", - сообщает пресс-служба Национального Дельфийского совета России.

Отметим, что Красноярский край уже имеет опыт проведения Дельфийских игр. В 2006 году юбилейные Пятые молодежные Дельфийские игры России прошли в столице региона. Тогда на логотипе был размещен Коммунальный мост, открытый в Красноярске еще в 1961 году. Эта достопримечательность также известна своим изображением на десятирублевой купюре.

Напомним, что Дельфийские игры - это крупный форум в сфере художественного и научно-технического творчества, направленный на поиск и поддержку талантливой молодежи. Ожидается, в этом году состязания соберут около 2 600 человек в составе делегаций из субъектов Российской Федерации. Конкурсная и фестивальная программа включит в себя соревнования по 34 дисциплинам, способствующим развитию креативных индустрий, выявлению молодых талантов и уникальных специалистов. Среди которых как уже знакомые: "Фортепиано", "Театр", "Дизайн одежды", "Защита персональных данных", "Тележурналистика" и др., так и новые номинации - "Эпидемиология и биоинформатика", проводимая во взаимодействии с Роспотребнадзором и приуроченная к 100-летию санитарной службы, и "Научно-популярный TikTok" для авторов самых креативных роликов о науке в форматах данной социальной сети, организуемая совместно с Российским обществом "Знание". Для проведения Дельфийских игр в Красноярске будут задействованы площадки краевых учреждений культуры, образования и молодежной политики, а также СФУ и Института искусств имени Д.А. Хворостовского.

ТАСС выступает информационным партнером.