В Координационный совет РЦИС вошли три федеральных министра

ТАСС, 18 февраля. Общероссийская общественно-государственная организация "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности" (РЦИС) зарегистрирована в ЕГРЮЛ. Во исполнение Указа Президента РФ и в соответствии с решением Правительства РФ она станет оператором блокчейн-инфраструктуры IPChain, позволяющей фиксировать права на результаты интеллектуальной деятельности и совершать с ними сделки. В состав руководящего органа РЦИС - Координационный совет - вошли три федеральных министра.

Общероссийская общественно-государственная организация провела съезд и избрала Координационный совет сроком на три года. В состав руководящего коллегиального органа вошли министр культуры РФ Ольга Любимова, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, президент РСПП Александр Шохин, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский и президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. Также на три года, согласно решению съезда, функции председателя переданы Андрею Кричевскому. В ближайшее время Координационный совет РЦИС утвердит план работы.

Председатель РЦИС Андрей Кричевский уверен, что регистрация Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности знаменует важный этап развития рынка интеллектуальных прав: "Помимо представителей бизнеса в руководящий орган новой организации вошли регуляторы в области авторских и смежных прав, промышленной собственности и государственных цифровых ресурсов. Участие министерств позволит оперативно внутри самой организации принимать решения о стандартизации обмена данными об объектах и правах на них".

Андрей Кричевский добавил, что первостепенная задача - расширение партнерства: "Узлами блокчейн-инфраструктуры уже стали Суд по интеллектуальным правам, Росстандарт, Фонд "Сколково", госкорпорации "Роснано" и "Роскосмос", "Национальная Медиа Группа", "Первое Музыкальное" и другие. Зарегистрировано более 5 млн транзакций, что говорит о высокой востребованности цифровых инструментов фиксации и оборота интеллектуальных прав. РЦИС как оператор заинтересован в том, чтобы к инфраструктуре присоединилось максимальное число компаний, отраслевых объединений, государственных организаций, органов власти. Чем больше участников в инфраструктуре, тем выше качество деловых контактов и процедур, а в конечном итоге - эффективность национальной креативной экономики".

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности был создан указом президента от 28.06.2021 № 378 "О создании Общероссийской общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности" в качестве оператора блокчейн-инфраструктуры IPChain, которая уже c 2017 года используется для декларации интеллектуальных прав и сделок с ними. Распределенный реестр гарантирует сохранность и неизменность информации обо всем жизненном цикле охраняемого объекта и правах на него. В инфраструктуру IPChain интегрированы краудлендинговые платформы, сервисы депонирования, антипиратские системы и биржа интеллектуальных прав. Платформизация снижает издержки, включая юридическое обслуживание, расширяет и упрощает доступ к рынку интеллектуальных прав: сервисами на базе блокчейн-инфраструктуры могут пользоваться как крупные индустриальные игроки, так и малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели.