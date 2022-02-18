ДОМ.РФ возглавил рейтинг работодателей в сфере строительства по версии HeadHunter

ТАСС, 18 февраля. По итогам 2021 года Дом.РФ и Банк ДОМ.РФ стали лучшими российскими работодателями со штатом сотрудников от 1 тыс. до 500 человек по версии HeadHunter.

ДОМ.РФ стал первым в разделе "Строительство и Недвижимость", набрав 110,8 баллов (на 5,54 балла больше, чем в 2020 году) и опередив 12 крупных компаний строительного сектора. В общем рейтинге компаний с численностью сотрудников до 5 тыс. человек ДОМ.РФ занял 11 место, поднявшись на девять пунктов.

Банк ДОМ.РФ занял второе место среди банков, набрав 106,3 балла (101,48 балла в 2020 году). Финансовая организация в качестве работодателя поднялась с 53 места на 27.

"Уже третий год мы удерживаем лидерские позиции в рейтинге лучших работодателей страны в сфере строительства и недвижимости. Высокая оценка крупнейшей компании интернет-рекрутмента HeadHunter доказывает, что Институт развития предоставляет соискателям наилучшие возможности для самореализации, карьерного роста и участия в трансформации ипотечно-строительного рынка. Последнее особенно актуально для молодых специалистов, которые хотят не только развиваться в крупнейшей госкомпании, но и приложить руку к повышению качества жизни в стране", - прокомментировал исполняющий обязанности директора по персоналу и операционной эффективности Захар Малахов.

Рейтинг HeadHunter составлялся в 11 раз. При его составлении компании-работодатели оценивались по трем показателям: эффективности деятельности HR-подразделения; индексу лояльности сотрудников (eNPS), который показывает, готовы ли они рекомендовать компанию как хорошего работодателя; а также по выбору посетителей портала HeadHunter. В исследовании участвовали 1,9 тыс. компаний, 70 тыс. соискателей и 249 тыс. сотрудников.