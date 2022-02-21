Недозагрузка АО "Ростерминалуголь" по итогам 2021 года составила 18%

ТАСС, 21 февраля. Специализированный угольный терминал АО "Ростерминалуголь", мощность которого составляет 29 млн тонн в год, в 2021 году был загружен лишь на 82%. Такие данные в ходе 3-й международной конференции "Argus Уголь России 2022. СНГ и глобальные рынки" которая проходит в Москве, озвучила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская.

"Текущие мощности портовой инфраструктуры угольных терминалов недозагружены, профицит присутствует на всех направлениях экспорта угольной продукции. Факт отгрузки угля в адрес портов в 2021 году был практически идентичен показателям 2019 года, но при всех возможностях рынка мы не смогли достичь показателей пандемийного 2020 года, когда грузооборот АО "Ростерминалуголь" рос, в отличие от остальных участников рынка", - сообщила Ольховская.

Говоря об объеме перевозок Ирина Ольховская отметила, что год от года растет профицит мощностей угольных терминалов. Только на Балтике в 2021 году он зафиксирован на уровне 31,6 млн тонн угля (35%). Сдерживающим фактором в наращивании объемов экспорта стали ограничения в пропуске грузопотока по транзитным железным дорогам на маршрутах "Кузбасс - порты Северо-Запада". Не стал исключением и специализированный угольный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Ростерминалуголь". По итогам 2021 года недозагрузка мощностей предприятия составила около 3 млн тонн.

"Пандемийный 2020 год показал, что, несмотря на заявления европейских стран о желании отказаться от угольной генерации в пользу ВИЭ, сделать это вряд ли возможно. Гарантировать достаточные объемы электроэнергии для производств и населения способна только угольная генерация. Поэтому в ближайшей перспективе, на период 2025-2030 годы, мировой рынок угля останется достаточно стабильным. Более того, прогнозируется рост, который позитивно отразится на российской угольной отрасли. В связи с этим важно, чтобы ОАО "РЖД" выполнили все запланированные программы по росту провозной способности как на Дальний Восток, так и на подходах к портам Северо-Запада", - отметила Ирина Ольховская.

О компании

АО "Ростерминалуголь" (Усть-Луга, Ленинградская область) − крупнейший в европейской части России специализированный угольный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот АО "Ростерминалуголь" в 2021 году составил 24,4 млн тонн угля.

АО "Ростерминалуголь" оснащено лучшим современным оборудованием, обеспечивающим закрытую перевалку угля, в том числе вагоноопрокидывателями и вагоноразмораживателями, стакерами/реклаймерами, конвейерными линиями и пересыпными станциями, трансбордерами и судопогрузочными машинами.

Терминал сертифицирован в соответствии с требованиями по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду международного стандарта ISO 14001:2015. Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, системами аспирации и пылеподавления, системами орошения и снегогенерации, очистными сооружениями. В настоящее время реализуется проект дальнейшей модернизации терминала.

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