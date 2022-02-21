Клуб лидеров завершил реставрацию храма, основанного Александром Суворовым

ТАСС, 21 февраля. Завершилась реставрация Храма Святой Живоначальной Троицы в деревне Сопины Боровичского района Новгородской области. Храм был построен в 1800 году по приказу и на средства великого русского полководца Александра Суворова перед самой его смертью.

Восстановление храма осуществлялось на средства предпринимателей Клуба лидеров. На реставрацию было направлено 130 млн рублей. Основной вклад сделан основателем Клуба лидеров, владелецем "Финвижн Холдингс" Артемом Аветисяном.

"Мы уверены, что храм вместе с усадьбой великого полководца, которая кстати единственная сохранилась в России, станет уникальным туристическим кластером, который будет притягивать в это место людей со всей России. Возрождение храма даст мощное экономическое развитие для Сопин - здесь можно будет организовать новые рабочие места, привлечь малый бизнес, который будет инвестировать в туризм и развитие" - отметил Артем Аветисян.

На восстановление исторического облика храма ушло четыре года - 1,5 года на подготовительные работы, 2,5 - на реставрационные.

Точкой отсчета возрождения храма стало 13 августа 2017 года, когда в деревню Сопины с экскурсией приехала делегация Клуба лидеров во главе с Артемом Аветисяном вместе с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

"Храм в Сопинах совершенно особенный. Он олицетворяет историю жизни нашего великого соотечественника Александра Васильевича Суворова, историю его побед. От этого храма начался великий итальянский поход полководца, началась бессмертная история побед Суворова над Наполеоном. Мне казалось очень важным этот храм восстановить. И я благодарен Клубу лидеров за то, что коллективно поддержали мою инициативу и взялись за это благое дело", - отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Решение взять за себя миссию - восстановить святыню было принято предпринимателями Клуба лидеров единогласно.

"Важно было не просто восстановить храм с новыми стенами, а вернуть ему первозданный облик 1800 года - тот самый, который видел Александр Суворов. Поэтому было важно сохранить все артефакты, найденные в ходе реставрации - фрески, кирпич, брусчатку и многое другое. Так, например, по обломкам колокола, найденным глубоко под землей, была восстановлена колокольня, - рассказывает резидент Клуба лидеров, куратор восстановления храма Сергей Глухов. - Реставрация - это всегда ручная работа. В храме нет ни одной детали, которую можно было взять и просто купить на строительном рынке. Все было сделано на заказ по определенным размерам у новгородских мастеров".

Епископ Ефрем, правящий архиерей Боровичской и Пестовской епархии отметил: "Храм Святой Троицы в Сопинах имеет очень большое значение как для нашей епархии, так и для всей России. Потому что этот храм построен великим сыном России Александром Васильевичем Суворовым. Он был верующим человеком и храм построил для того, чтобы в нем молились. Главное, что этот храм пришел к жизни".

Будущее Троицкого храма в Сопинах в Клубе лидеров связывают и с военной составляющей его истории. Так как храм связан с именем Александра Суворова, он будет интересен и военным - людям, которые служат, которые изучают военную историю, а также суворовским училищам, которые могли бы совместно со священнослужителями совершать в храме различные церемонии, связанные с именем великого полководца и военной историей России.