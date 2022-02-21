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Кампанию "Начало нового" признали лучшей в одной из номинаций премии "Серебряный лучник"

Результаты были объявлены на торжественной церемонии в Москве
© Пресс-служба "Центр 800"

ТАСС, 21 февраля. Кампания "Начало нового", реализованная в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода, признана лучшей в номинации "Развитие и продвижение территорий" XXV Национальной премии "Серебряный лучник" (16+).

Лауреатов премии - из числа тех, кто был включен в шорт-лист, - объявили в Москве после заключительного этапа отбора - очной защиты проектов.

"Считаю, что победа досталась команде абсолютно заслуженно. Коммуникационная кампания проработана в деталях, она показала свою эффективность как на региональном, так и на федеральном уровне. Благодаря проделанной работе нам удалось привлечь внимание к городу и региону. О Нижнем Новгороде писали ключевые федеральные СМИ и блогеры, в проекты удалось вовлечь тысячи жителей", - рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Также бренд "Нижний 800" по решению жюри вошел в тройку лучших проектов номинации "Маркетинговые коммуникации".

Напомним, что кампания "Начало нового" также была признана "Лучшим региональным проектом" на премии "Серебряный лучник" - Приволжье.

 

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