Кампанию "Начало нового" признали лучшей в одной из номинаций премии "Серебряный лучник"

ТАСС, 21 февраля. Кампания "Начало нового", реализованная в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода, признана лучшей в номинации "Развитие и продвижение территорий" XXV Национальной премии "Серебряный лучник" (16+).

Лауреатов премии - из числа тех, кто был включен в шорт-лист, - объявили в Москве после заключительного этапа отбора - очной защиты проектов.

"Считаю, что победа досталась команде абсолютно заслуженно. Коммуникационная кампания проработана в деталях, она показала свою эффективность как на региональном, так и на федеральном уровне. Благодаря проделанной работе нам удалось привлечь внимание к городу и региону. О Нижнем Новгороде писали ключевые федеральные СМИ и блогеры, в проекты удалось вовлечь тысячи жителей", - рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Также бренд "Нижний 800" по решению жюри вошел в тройку лучших проектов номинации "Маркетинговые коммуникации".

Напомним, что кампания "Начало нового" также была признана "Лучшим региональным проектом" на премии "Серебряный лучник" - Приволжье.