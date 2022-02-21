Цай Ци: Китай воплотил концепцию экологичной, общедоступной, открытой и честной Олимпиады

ТАСС, 21 февраля. Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине провел заключительную пресс-конференцию по итогам всей соревновательной программы. Секретарь Пекинского городского комитета КПК, председатель оргкомитета Олимпиады Цай Ци выступил на ней по видеосвязи, сказано в официальном комментарии Генконсульства КНР в Екатеринбурге.

"От имени оргкомитета Олимпиады Цай Ци выразил искреннюю благодарность Международному олимпийскому комитету, а также всем друзьям, следившим за событиями Олимпиады в Пекине или принимавшим участие в соревнованиях. По его словам, благодаря личному содействию председателя КНР Си Цзиньпина и твердому руководству правительства страны Китай смог воплотить концепцию экологичных, общедоступных, открытых и честных Олимпийских игр, а с помощью совместных с МОК усилий удалось преодолеть влияние эпидемии, успешно выполнить все задачи, связанные с организацией соревнований и их сопутствующим обслуживанием, и превратить Игры в экономное, безопасное и яркое спортивное событие, которое непременно войдет в историю", - сказано в сообщении.

Цай Ци также отметил слаженность работы системы организации олимпийских соревнований и эффектный характер самих состязаний, что, по его словам, обеспечило спортсменам профессиональную и честную соревновательную среду, а также оставило всему миру сильные впечатления и яркие воспоминания. В рамках зимней Олимпиады также прошла разнообразная культурная программа, которая привнесла в общую атмосферу элементы традиционной культуры Китая и показала всему миру уникальное очарование Пекина, ставшего первым в мире городом, который принял летние и зимние Олимпийские игры.

В дипмиссии добавили, что 19 февраля МОК наградил китайский народ Олимпийским кубком в знак признания его поддержки зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом объявил президент МОК Томас Бах. "Олимпиада 2022 года в Пекине не смогла бы пройти на таком высоком уровне без содействия китайского народа. Мы чувствовали их тепло, энергию, гостеприимство и поддержку. Они были очень привержены успешному проведению Игр", - приводятся в официальном комментарии слова главы МОК.

"Народ Китая - представители всех слоев общества, всех поколений, деятели культуры и искусства, ученые, инженеры, школьники и тысячи волонтеров -- все они очень тепло приветствовали спортсменов и нас. Это было по-настоящему трогательно и крайне важно для успеха зимних Олимпийских игр в Пекине", - добавил он.

Торжественная церемония закрытия 24-х зимних Олимпийских игр состоялась 20 февраля вечером на Национальном стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. В церемонии приняли участие высшие партийные и государственные руководители Китая, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил о закрытии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

В своем выступлении на церемонии закрытия Т. Бах назвал зимние Олимпийские игры в Пекине "поистине исключительными". "Олимпийский дух мог сиять так ярко лишь потому, что китайцы организовали Игры таким прекрасным и безопасным способом", - отметил глава МОК.

После летней Олимпиады 2008 года в Пекине МОК также наградил Китай Олимпийским кубком, признав его значительный вклад в развитие олимпийского движения.