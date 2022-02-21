ОМК усовершенствовала систему термообработки арматуры больших размеров

ТАСС, 21 февраля. Объединенная металлургическая компания (ОМК) усовершенствовала технологический процесс изготовления трубопроводной арматуры весом более 2 тонн для нефтяной и газовой промышленности. Как сообщили в понедельник в пресс-службе компании, теперь на заводе ОМК в Благовещенске (Республика Башкортостан), одном из крупнейших в России производителей трубопроводной арматуры, стальные отливки большого размера, к которым предъявляют повышенные требования, проходят процедуру закалки для придания им повышенных механических свойств.

"Это связано с тем, что ключевые заказчики благовещенского завода ОМК - Транснефть, Газпром, Башнефть и другие - осваивают все больше месторождений в Сибири и на Ямале, где необходима трубопроводная арматура из материалов, устойчивых к агрессивным средам и экстремально низким температурам (до минус 60 градусов Цельсия). Из-за этого повышают требования к механическим свойствам запорной арматуры", - сказано в сообщении предприятия.

Для придания продукции больших размеров дополнительных свойств в сталелитейном цехе завода установили уникальную закалочную ванну объемом 18 куб. м. Она спроектирована и изготовлена с учетом мельчайших нюансов: холодная вода при погружении раскаленной до 1 тыс. градусов Цельсия отливки не вскипает за счет непрерывной циркуляции. Ванна оснащена оригинальной системой перемешивания закалочной жидкости - горячая вода уходит, а холодная поступает, что позволяет улучшить свойства закаливаемого металла. Закалка обеспечивает повышенные прочностные характеристики и ударную вязкость стали при минусовых температурах.

"Методика закалки металла не нова. Однако для отливок арматуры весом свыше 2 тонн ее ранее не применяли. Благодаря появлению закалочной ванны большого размера с особым механизмом циркуляции воды с начала этого года благовещенский завод ОМК выпускает изделия, полностью отвечающие новым требованиям ключевых заказчиков", - отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

О методе

Закалка составляет основу температурной обработки металла. Для закалки подавляющего большинства сталей, цветных металлов и сплавов применяют так называемые закалочные ванны. Это емкость, которую заполняют жидкой рабочей средой (водой, маслом, солевыми растворами или полимерами). В ванне с постоянно циркулирующей жидкостью охлаждают металлические изделия, разогретые от 800 до 1150 градусов Цельсия

О компании

Объединенная металлургическая компания (АО "ОМК") - один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры. В составе ОМК работают пять крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), завод "Трубодеталь" (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (Пермский край).