Стали известны фестивальные площадки МКФ "Циолковский" в 2022 году

ТАСС, 22 февраля. Международный фестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский" (6+) ежегодно проводится в Калуге, где бережно хранят память о гениальном русском ученом, одном из родоначальников современной космонавтики, идеи которого легли в основу знаний и технологий, позволивших человечеству выйти на орбиту Земли.

Уже традиционно, главной площадкой станет Государственный музей истории космонавтики, многолетний и важнейший партнер фестиваля. В планетарии музея пройдут показы программы полнокупольного кино, в кинозале - показы конкурсных фильмов и специальных программ, в залах музея будут проводиться церемонии открытия и закрытия, а в конференц-зале и образовательном центре - другие специальные мероприятия фестиваля.

Калужский Инновационный культурный центр - современная многофункциональная площадка, одним из ключевых направлений работы которого является знакомство российской аудитории с современным искусством также вновь предоставит свои залы для показов фильмов фестивальных программ. Кроме того, и в кинозале, и в зале - трансформере пройдут творческие встречи с кинематографистами, космонавтами, популяризаторами науки.

Впервые примут участие в организации фестивальных мероприятий Калужский Дом Музыки, первая независимая арт-институция в Калуге Pro Art`s, научная библиотека имени В.Г. Белинского, Туристско-информационный центр "Калужский край".

Старейший действующий кинотеатр Калуги, Дом народного творчества и кино "Центральный" покажет в своих залах некоторые фильмы фестивальных программ, а также поможет в организации сеансов для жителей Обнинска, Боровска, Малоярославца, Тарусы, Медыни, Козельска и других городов Калужской области в местных кинотеатрах.

Президент МКФ "Циолковский" Игорь Угольников отметил: "Наша задача - сделать фестивальные фильмы и специальные мероприятия доступными для всех заинтересованных зрителей. И большой интерес к фестивалю, готовность поддержать, принять участие в его проведении со стороны как наших многолетних, так и новых партнеров говорит о том, что мы на правильном пути".

Директор ГМИК им. К.Э. Циолковскиго Наталья Абакумова сообщила: "Цель фестиваля - популяризация всех видов науки и искусства, связанных с космосом, укрепление традиций международного диалога ученых и кинематографистов для решения актуальных проблем развития науки, культуры и новых технологий. Эта цель прекрасно соотносится с концепцией развития нашего ГМИК. Именно поэтому музей является партнером фестиваля"

Директор ИКЦ Андрей Сафронов сообщил: "Популяризация документального и художественного кино, как направлений современного искусства, одна из главных задач Инновационного культурного центра. Тема космоса очень актуальна в Калуге, колыбели космонавтики, поэтому уверен, фестиваль является значимым событием не только для жителей Калужской области, но и для гостей из других регионов".

МКФ "Циолковский" пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ГК "Роскосмос", Правительства Калужской области, Администрации города Калуги, коммерческих и общественных организаций. ТАСС - главный информационный партнер Кинофестиваля.