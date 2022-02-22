"Ингосстрах" выявил ТОП-5 рисков в страховании имущества физических лиц

ТАСС, 22 февраля. "Ингосстрах" исследовал тенденции развития страхования имущества физических лиц (ИФЛ) и предпочтений клиентов в этом сегменте, проанализировав свой портфель договоров и произведенные компанией выплаты в 2021 году.

Как показало исследование, всего за отчетный период по договорам страхования ИФЛ (без учета ипотечного страхования) "Ингосстрах" выплатил более 906 млн рублей, что на 177 млн рублей больше, чем в 2020 году. Прирост объема страховых выплат составил около 24%. Сумма сборов компании в сегменте страхования имущества физических лиц (без учета ипотечного страхования) составила примерно 3,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 10% (в 2020 году - около 2,8 млрд рублей).

В структуре рисков первое место по произведенным выплатам в указанный период занимали: пожар (порядка 54%), повреждение водой (более 25%), противоправные действия третьих лиц (около 6%), стихийное бедствие (6%), а также прочие риски, включая гражданскую ответственность перед третьими лицами (около 9%).

При этом квартиры оказались наиболее подвержены повреждениям водой - на этот риск приходилось около 75% выплат по заявленным убыткам, на повреждения, вызванные пожаром, пришлось около 5% выплат. В случае с частными жилыми строениями ситуация несколько иная: 73% от всех выплат по частным строениям покрывали ущерб от пожаров, более 8% - от противоправных действий третьих лиц, 19% - от прочих рисков.

Аналитики "Ингосстраха" также определили ТОП-5 регионов России, в которых чаще всего приобретали программы страхования имущества физических лиц. Верхние строчки заняли Москва - на нее пришлось 58,8% всех оформленных договоров, Санкт-Петербург - 11,8%, Пермский край - примерно 10,5%, Нижегородская область - 8,2% и Чувашия - 5,7%. Лидерами по выплатам в рамках программ страхования ИФЛ стали Москва - 43%, Нижний Новгород - 8%, Санкт-Петербург - 6%, Уфа и Иркутск по 3%.

Также исследование показало, что чаще всего клиенты приобретали полисы страхования ИФЛ через агентскую сеть, их доля составила более 67%, кроме того, 11,42% клиентов обращались в офисы продаж "Ингосстраха".

Согласно полученным данным, классическое страхование в анализируемый период выбирали около 55% граждан, а экспресс-продукты - 45%. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом интерес к страхованию по классическим продуктам вырос на 1 процентный пункт.

"Данные, полученные в ходе исследования, в очередной раз подтверждают, что имущество граждан нуждается в страховой защите - ущерб от пожара, залива водой или стихийного бедствия может быть очень серьезным и обычно значительно сказывается на семейном бюджете. Отрадно, что у населения год от года растет интерес к страхованию имущества, а наши клиенты проявляют ответственный подход к защите своего имущества, больше половины из них оформляют классические программы, включающие большой перечень рисков", - комментирует Николай Цветницкий, начальник отдела урегулирования убытков страхования индивидуальных программ СПАО "Ингосстрах".

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 316 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.