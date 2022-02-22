Три поколения вовлекли в празднование Дня защитников Отечества на МЗИКе

ТАСС, 22 февраля. ПАО "МЗИК" (Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, город Екатеринбург, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей") встречает День защитников Отечества калейдоскопом праздничных мероприятий. В них вовлечены несколько поколений - учащиеся подшефной школы, сегодняшние калининцы и ветераны предприятия.

В пресс-службе предприятия рассказали, что в минувшую субботу творческий десант из самодеятельных вокальных и хореографических ансамблей ЗиКа и талантливых учащихся подшефной предприятию школы №138 "высадились" в воинской части 185 гвардейского зенитного ракетного полка. Калининцы и школьники подготовили для ветеранов полка и солдат, которые сейчас проходят здесь срочную службу, большой праздничный концерт.

В понедельник эстафету от молодежи подхватили ветераны ПАО "МЗИК". Они по видеоконференцсвязи провели традиционный Урок Мужества для ребят из подшефной школы. "Онлайн-формат позволил подключить к беседе одновременно несколько классов из разных параллелей, так что побеседовать с ветеранами-калининцами смогли не только старшеклассники, но и ребята помладше", - рассказали на предприятии.

Сегодня праздничные мероприятия развернулись непосредственно на территории предприятия: с раннего утра на центральной проходной заводчан встречала патриотическая музыка, а активисты Совета молодежи дарили всем мужчинам небольшие подарки. В обеденный перерыв центром притяжения стала площадь Калинина. Здесь развернулась полевая кухня, и все желающие могли угоститься солдатской кашей, выпить горячего чая с печеньем и поздравить друг друга с наступающим Днем защитников Отечества - общим праздником всех калининцев.

"Праздничные мероприятия, которые объединяют представителей разных поколений и профессий, стали для завода имени М.И. Калинина доброй традицией. И даже в сложный период пандемии мы находим способы сохранять их, - подчеркивает председатель Совета молодежи предприятия Александр Яргин. - Патриотизм, верность Родине, самоотверженный труд - главные принципы всех калининцев, которые на протяжении 156 лет передаются из поколения в поколение и которые, я уверен, будут жить всегда".

О ПАО "МЗИК"

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург", МЗИК ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и другие, постоянно совершенствуя эту категорию техники.