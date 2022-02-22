В рамках работы GR-клуба "GR Business Union" состоится серия онлайн-конференций

ТАСС, 22 февраля. GR-клуб "GR Business Union" проводит серию онлайн-конференций (16+) по теме "Комплаенс и антикоррупционная оговорка в GR".

24-25 марта​ желающие смогут узнать, как применять инновации и лучшие практики комплаенс при ведении gr-проектов. На конференциях комплаенс-, gr-лидеры и эксперты в этических областях менеджмента крупных компаний раскроют вопросы комплаенс-рисков при организации работы GR-функции в компании.

Ключевые вопросы конференций:

Какие существуют запреты и ограничения для должностных лиц государственных органов, и что из этого нужно учитывать при построении GR-функции в компании?

Идентификация и профилактика комплаенс-рисков в деятельности gr-подразделения

Участие компании в гос. контрактах как направление GR-функции. Основные риски для бизнеса и способы их минимизации.

Санкционный комплаенс. Выявление и управление рисками на международном поле. Опыт работы с компаниями, находящимися под санкциями.

Взаимодействие с государственными контролирующими органами. Как минимизировать возникновение административных и регулятивных рисков?

Выход из "конфликта интересов" при взаимоотношениях gr-ка и должностных лиц государственных органов.

В рамках конференций выступят:

Денис Журавский, GR-директор, Syngenta

Елена Добриян, Вице-президент, АО "Центр развития и защиты конкурентной политики"

АО "Центр развития и защиты конкурентной политики" Всеволод Мещеряков, GR-Директор, GeekBrains

Денис Примаков, Руководитель направления международного права и комплаенса, ГК "Фаберлик"

Екатерина Авдеева, Член генерального совета, "Деловая Россия"

Маргарита Хоменко, Директор по развитию, RBEN (Russian Business Ethics Network)

Ирина Попова, Руководитель проектов (направление Антикоррупция) Корпоративная Академия Росатома

Светлана Тельнова, Координатор направления Political Integrity, Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл - Россия"

Алексей Барыкин, Совладелец и партнер, GRT Consulting

Никита Душкин, Директор Юридического департамента, АО "Сталепромышленная компания"

Конференции будут интересны топ-менеджменту частных и государственных организаций, специалистам в сфере связей с органами государственной власти, юристам, специалистам по корпоративному управлению, директорам подразделений внутреннего контроля и аудита, комплаенс-менеджерам и специалистам по безопасности.

Более подробно ознакомиться с программой и спикерами можно сделав переход по ссылкам ниже:

Страница Конференции "Комплаенс и риск-менеджмент в GR" здесь.

Страница Конференции "Антикоррупционная оговорка" в GR" здесь.