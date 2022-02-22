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В рамках работы GR-клуба "GR Business Union" состоится серия онлайн-конференций

Комплаенс-, gr-лидеры и эксперты в этических областях менеджмента обсудят вопросы комплаенс-рисков при организации работы GR-функции в компании

ТАСС, 22 февраля. GR-клуб "GR Business Union" проводит серию онлайн-конференций (16+) по теме "Комплаенс и антикоррупционная оговорка в GR". 

24-25 марта​ желающие смогут узнать, как применять инновации и лучшие практики комплаенс при ведении gr-проектов. На конференциях комплаенс-, gr-лидеры и эксперты в этических областях менеджмента крупных компаний раскроют вопросы комплаенс-рисков при организации работы GR-функции в компании. 

Ключевые вопросы конференций:

  • Какие существуют запреты и ограничения для должностных лиц государственных органов, и что из этого нужно учитывать при построении GR-функции в компании?
  • Идентификация и профилактика комплаенс-рисков в деятельности gr-подразделения
  • Участие компании в гос. контрактах как направление GR-функции. Основные риски для бизнеса и способы их минимизации.
  • Санкционный комплаенс. Выявление и управление рисками на международном поле. Опыт работы с компаниями, находящимися под санкциями.
  • Взаимодействие с государственными контролирующими органами. Как минимизировать возникновение административных и регулятивных рисков?
  • Выход из "конфликта интересов" при взаимоотношениях gr-ка и должностных лиц государственных органов.

В рамках конференций выступят: 

  • Денис Журавский, GR-директор, Syngenta
  • Елена Добриян, Вице-президент, АО "Центр развития и защиты конкурентной политики"
  • Всеволод Мещеряков, GR-Директор, GeekBrains
  • Денис Примаков, Руководитель направления международного права и комплаенса, ГК "Фаберлик"
  • Екатерина Авдеева, Член генерального совета, "Деловая Россия"
  • Маргарита Хоменко, Директор по развитию, RBEN (Russian Business Ethics Network)
  • Ирина Попова, Руководитель проектов (направление Антикоррупция) Корпоративная Академия Росатома
  • Светлана Тельнова, Координатор направления Political Integrity, Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл - Россия"
  • Алексей Барыкин, Совладелец и партнер, GRT Consulting
  • Никита Душкин, Директор Юридического департамента, АО "Сталепромышленная компания" 

Конференции будут интересны топ-менеджменту частных и государственных организаций, специалистам в сфере связей с органами государственной власти, юристам, специалистам по корпоративному управлению, директорам подразделений внутреннего контроля и аудита, комплаенс-менеджерам и специалистам по безопасности.

Более подробно ознакомиться с программой и спикерами можно сделав переход по ссылкам ниже:

Страница Конференции "Комплаенс и риск-менеджмент в GR" здесь.

Страница Конференции "Антикоррупционная оговорка" в GR" здесь.

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