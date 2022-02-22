В рамках работы GR-клуба "GR Business Union" состоится серия онлайн-конференций

ТАСС, 22 февраля. GR-клуб "GR Business Union" проводит серию онлайн-конференций (16+) по теме "Комплаенс и антикоррупционная оговорка в GR".
24-25 марта желающие смогут узнать, как применять инновации и лучшие практики комплаенс при ведении gr-проектов. На конференциях комплаенс-, gr-лидеры и эксперты в этических областях менеджмента крупных компаний раскроют вопросы комплаенс-рисков при организации работы GR-функции в компании.
Ключевые вопросы конференций:
- Какие существуют запреты и ограничения для должностных лиц государственных органов, и что из этого нужно учитывать при построении GR-функции в компании?
- Идентификация и профилактика комплаенс-рисков в деятельности gr-подразделения
- Участие компании в гос. контрактах как направление GR-функции. Основные риски для бизнеса и способы их минимизации.
- Санкционный комплаенс. Выявление и управление рисками на международном поле. Опыт работы с компаниями, находящимися под санкциями.
- Взаимодействие с государственными контролирующими органами. Как минимизировать возникновение административных и регулятивных рисков?
- Выход из "конфликта интересов" при взаимоотношениях gr-ка и должностных лиц государственных органов.
В рамках конференций выступят:
- Денис Журавский, GR-директор, Syngenta
- Елена Добриян, Вице-президент, АО "Центр развития и защиты конкурентной политики"
- Всеволод Мещеряков, GR-Директор, GeekBrains
- Денис Примаков, Руководитель направления международного права и комплаенса, ГК "Фаберлик"
- Екатерина Авдеева, Член генерального совета, "Деловая Россия"
- Маргарита Хоменко, Директор по развитию, RBEN (Russian Business Ethics Network)
- Ирина Попова, Руководитель проектов (направление Антикоррупция) Корпоративная Академия Росатома
- Светлана Тельнова, Координатор направления Political Integrity, Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл - Россия"
- Алексей Барыкин, Совладелец и партнер, GRT Consulting
- Никита Душкин, Директор Юридического департамента, АО "Сталепромышленная компания"
Конференции будут интересны топ-менеджменту частных и государственных организаций, специалистам в сфере связей с органами государственной власти, юристам, специалистам по корпоративному управлению, директорам подразделений внутреннего контроля и аудита, комплаенс-менеджерам и специалистам по безопасности.
Более подробно ознакомиться с программой и спикерами можно сделав переход по ссылкам ниже:
Страница Конференции "Комплаенс и риск-менеджмент в GR" здесь.
Страница Конференции "Антикоррупционная оговорка" в GR" здесь.