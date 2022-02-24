ММК в 2021 году инвестировал в экологию более 17 млрд рублей

ТАСС, 24 февраля. Затраты Магнитогорского металлургического комбината на природоохранную деятельность в 2021 году составили более 17 млрд рублей, из них свыше 13 млрд - инвестиции в строительство новых и реконструкцию существующих природоохранных объектов. Об этом сообщили в понедельник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"Природоохранные инвестиции ПАО "ММК" осуществлялись в соответствии с ежегодно разрабатываемой Экологической программой компании, которая охватывает все производственные процессы и основана на применении лучших доступных природоохранных технологий. В соответствии с Экологической программой ПАО "ММК" в 2021 году были выполнены 34 технических мероприятия, направленных на сокращение и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. Еще по 19 мероприятиям работы продолжаются", - сказано в сообщении.

В числе значимых завершенных природоохранных мероприятий 2021 года - установка системы пылеподавления бункерной эстакады доменной печи №10; строительство системы аэрации в Северном канале промливнестоков и Левобережных очистных сооружений, монтаж новой двересъемной машины коксовой батареи №8 с установкой беспылевой выдачи кокса.

Наибольший объем инвестиций в минувшем году пришелся на строительство комплекса природоохранных сооружений строящейся коксовой батареи №12, благодаря запуску которой из эксплуатации поэтапно будут выведены пять устаревших батарей. Это позволит сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год и обеспечит безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса.

Результатом реализации мероприятий Экологической программы 2021 года стало снижение удельных выбросов загрязняющих веществ по отношению к 2020 году на 8% до 14,1 кг/тонну стали. Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты уменьшились на 5,7 тыс. тонн до 18 тыс. тонн. В аглошихте в качестве вторичных материальных ресурсов использовано 1,97 млн. тонн отходов производства, на специализированных установках переработано 6,52 млн. тонн отвальных шлаков.

За последние пять лет валовые выбросы комбината уменьшились на 14,7 тыс. тонн, валовые сбросы - на 45 тыс. тонн, ежегодные затраты на природоохранную деятельность за этот период в среднем составили более 7 млрд рублей, в том числе инвестиции в строительство природоохранных объектов - более 5 млрд рублей.

Как отметил председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников, минимизация негативного воздействия на окружающую среду остается приоритетной задачей для компании. "Благодаря программам технического перевооружения, мы уже смогли вывести из эксплуатации многие устаревшие и небезопасные в экологическом отношении агрегаты. Работа в этом направлении будет продолжена, и я уверен, что в скором времени мы сумеем достичь поставленных целей в области экологии", - подчеркнул он.

В числе наиболее значимых природоохранных мероприятий ПАО "ММК" 2022 года - строительство коксовой батареи № 12 и доменной печи №11; строительство аспирационной системы подбункерных помещений доменной печи №9; реконструкция поглотительных систем сероулавливающей установки №3 аглоцеха; строительство систем аспирации неорганизованных выбросов конвертеров и отделения перелива чугуна в кислородно-конвертерном цехе. Помимо этого, продолжится реализация экологических проектов в электросталеплавильном цехе: строительство аспирационных систем отделения перелива чугуна и реконструкция газоочисток и газоотводящих трактов электродуговых печей. Также продолжается внедрение системы автоматизированного контроля промышленных выбросов от источников ПАО "ММК".