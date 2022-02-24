ОМК повысила качество окраски и грунтования рессорной продукции

ТАСС, 24 февраля. Объединенная металлургическая компания (ОМК) приобрела для своего завода в Чусовом (Пермский край), производящего рессоры для грузового транспорта российских и зарубежных марок, абразивоструйную камеру для очистки кассет - специализированной тары для транспортировки рессор и рессорных листов на конвейере линии окраски. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Это позволит гарантировать стабильно высокое качество окраски рессорных листов. Объем инвестиций составил порядка 1,5 млн рублей", - сказано в сообщении.

На конвейере линии окраски рессорного производства используют порядка 500 кассет. Общие требования к технологическому процессу грунтования методом катодного осаждения на линии окраски предполагают регулярную очистку контактных поверхностей окрашиваемого изделия и оснастки. Это создает оптимальные условия для нанесения необходимого слоя грунта, обеспечивающего коррозионную стойкость рессоры.

После многократного использования кассеты покрываются слоем краски, что может приводить к неправильному расположению рессорных листов и нарушению качества окраски. Ранее краску удаляли с помощью ручного инструмента. При этом трудоемкость не позволяла очищать кассеты регулярно. Сейчас кассеты помещают в специальную камеру, оператор ведет работу в защитных перчатках, находясь вне камеры. Ежеквартальная очистка всех кассет с помощью абразивно-воздушной смеси позволит минимизировать возможность возникновения дефекта непрокраса и повторной окраски рессорных листов для его устранения, что повышает общую эффективность производственного процесса.

"Наши потребители предъявляют к рессорной продукции чусовского завода ОМК самые жесткие требования. Чтобы соответствовать высоким стандартам и исключить появление дефектов на линии окраски, мы запустили в работу новую абразивоструйную камеру для очистки кассет. Своевременно очищая кассеты, мы выдерживаем технологический процесс окраски рессорной продукции методом катодного осаждения и гарантируем 100% качество покрытия", - прокомментировал управляющий директор чусовского завода ОМК Азат Имамов.

О компании

Объединенная металлургическая компания (АО "ОМК") - один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры. В составе ОМК работают пять крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), завод "Трубодеталь" (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (Пермский край).