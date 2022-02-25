Восемь территорий Прикамья завершили ликвидацию жилья, признанного аварийным до 2017 года

ТАСС, 25 февраля. Опережающие темпы по ликвидации аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, демонстрируют восемь территорий Прикамья. В период 2019-2021 гг. в полном объеме завершили ликвидацию Еловский, Куединский, Ординский, Сивинский, Юсьвинский, Березовский, Карагайский округа и Березники. Об этом сообщил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров в ходе обсуждения итогов и планов мероприятий по расселению аварийного жилья на территории региона, которое прошло на заседании краевого правительства. Заседание провел в четверг губернатор Дмитрий Махонин.

По словам министра, в 2017 году уже была завершена программа расселения жилфонда, признанного аварийным до 2012 года, в тот период расселено порядка 170 тыс. кв. м. В конце 2018 года был утвержден нацпроект "Жилье и городская среда", по которому стоит задача в 2024 году завершить расселение фонда, признанного аварийным до января 2017 года.

"На начало реализации национального проекта в крае насчитывалось 471,2 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживало 32 тыс. человек. Все это время дома продолжают признаваться аварийными, и на сегодняшний день на территории края расселению подлежит свыше 880 тыс. кв. м фонда, в котором проживают более 50 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова Колмогорова.

По словам Дмитрия Махонина, в регионе набраны хорошие темпы по расселению из ветхого и аварийного жилья. "По этому показателю сегодня Пермский край входит в пятерку лидеров в России. Это позволяет нам опережающими темпами получать финансирование из федерального бюджета на расселение. На эти цели на 2022 год Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил нам выделение средств в размере 7,8 млрд рублей. При этом в регионе действует своя программа по переселению из домов, признанных аварийными уже после 1 января 2017 года, что дает нам возможность более комплексно подходить к расселению, а значит и к освобождению площадок для последующего строительства. За три года нам удалось переселить более 19 тыс. жителей из порядка 290 тыс. кв. м жилья. До конца 2024 года предстоит расселить еще более 20,5 тыс. человек - из всех домов, признанных аварийными до 2017 года", - подчеркнул губернатор.

При этом, по словам главы региона, необходимо ориентироваться не на 2024 год, а продолжать двигаться опережающими темпами. "Важно помнить, что нужно не просто ликвидировать аварийку, а предоставлять людям возможность переезжать в комфортное жилье. Поэтому темпы строительства нужно тоже сохранить, несмотря на повышение ипотечных ставок по кредитам и рост стоимости жилья", - отметил Махонин.