Illustrators и n’RIS запускают конкурс логотипов

ТАСС, 25 февраля. Сообщество русскоязычных художников и иллюстраторов Illustrators совместно с онлайн-сервисом защиты авторских прав n’RIS с 21 февраля по 11 апреля 2022 года проводят конкурс логотипов для нового проекта ARTISTS.

ARTISTS - это разрабатываемая интернет-платформа для дизайнеров, художников и иллюстраторов с маркетплейсом, витриной творческих работ и цифровым сервисом защиты авторских прав иллюстраторов Art Cloud от n’RIS.

Экспертное жюри выберет лучшие варианты логотипов по ходу конкурса, и они обязательно попадут в ротацию на сайте ARTISTS. Три финалиста получат в качестве приза графические планшеты. Всем без исключения участникам, чьи работы будут отвечать заявленным требованиям, предоставляется два месяца подписки на сервис Art Cloud и 200 МБ для бесплатной загрузки авторских объектов.

Art Cloud - это онлайн-сервис для регистрации изображений и защиты авторства. Art Cloud фиксирует приоритет авторского права на изображения и дает возможность их защищенного обнародования. Автор, загрузивший свою работу на сервис, получает свидетельство с идентификационным номером и электронно-цифровой подписью, персональными данными, датой и временем загрузки, а также QR-кодом Certified by n’RIS.

На конкурс принимается неограниченное количество логотипов, предварительно загруженных как отдельные файлы на онлайн-сервис Art Cloud.

Победителей конкурса объявят 21 апреля. Но уже 11 апреля Illustrators начнет публиковать шорт-лист с лучшими логотипами. С теми участниками, кто попал в список, организаторы готовы заключить лицензионный договор. В случае согласия авторов работы победителей останутся на сайте сообщества в качестве бесплатной рекламы их творчества.

Подробная информация о конкурсе на сайте: https://illustrators.ru/contests/konkurs-logotipov-dlya-novogo-proekta-artists