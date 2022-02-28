Исследование: 3,7% автовладельцев планируют приобрести полис каско в ближайшее время

ТАСС, 28 февраля. Компания "Ингосстрах" и Финансовый университет при Правительстве РФ проанализировали спрос россиян на страхование каско. В опросе, который проходил в январе 2022 года, приняли участие жители 37 городов России с населением более 500 тыс. человек.
Исследование показало, что спрос на страхование каско в январе 2022 года остался на уровне предыдущего года, в то время как в ноябре и декабре падение спроса составило 8% и 5% соответственно. Согласно прогнозам, в первой половине 2022 года на рынке страхования каско ожидается некоторая стагнация: по данным Ассоциации Европейского Бизнеса в январе продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Сейчас сложно говорить о том, как изменится объем продаж новых автомобилей в России в 2022 году. Прогнозы потенциальных продаж можно будет делать не ранее марта-апреля. В любом случае, население располагает значительными парками автотранспортных средств, которые нуждаются в защите, что и обеспечит стабильность рынка автострахования.
По данным исследования, приобрести каско в ближайшие месяцы планируют 3,7% автовладельцев. Наибольшее количество респондентов, желающих приобрести полис, проживает в Санкт-Петербурге (6,9%), Москве (6,5%), Челябинске (4,4%), Тольятти (4,3%), Самаре (4%), Рязани (3,9%), Нижнем Новгороде (3,8%), Ярославле (3,8%) и Екатеринбурге (3,7%). При этом средняя стоимость полиса каско, которую готовы заплатить автовладельцы, составляет 10,7 тыс. рублей: 44% автовладельцев хотели бы получить автокаско не более чем за 5 тыс. рублей, а 16% готовы заплатить за полис 30 тыс. рублей и более.
Сегодня россияне чаще всего покупают полисы автокаско на следующие автомобильные бренды: Lada (13%), Kia (12%), Toyota (11%), Renault (7%), Volkswagen (7%), BMW (6%) и Mazda (6%). Среди респондентов, намеренных приобрести автокаско, 59% готовы рассмотреть предложения о покупке дополнительных опций к полису. Наиболее популярными опциями стали выплаты страхового возмещения без учета амортизации за время действия договора GAP (29%), ремонт автомобиля на станции официального дилера (26%), а также предоставление автомобиля на замену на время ремонта поврежденной машины (20%).
"Сокращение продаж легковых автомобилей естественным образом влияет на рынок автокаско. Однако жители России, которые принимают решение приобрести автомобиль, все чаще обращаются к программам страхования, понимая, что в непростые времена страховая защита становится наиболее надежным способом сохранить свое имущество и финансовую стабильность. Более половины респондентов также готовы приобрести дополнительные опции к каско, обеспечивая себя наиболее комфортными условиями страхования", - комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.
Доля респондентов, намеренных в ближайшие месяцы приобрести полис автокаско:
|
Астрахань
|
2,0%
|
Барнаул
|
2,3%
|
Владивосток
|
3,1%
|
Волгоград
|
3,4%
|
Воронеж
|
3,6%
|
Екатеринбург
|
3,7%
|
Ижевск
|
3,6%
|
Иркутск
|
3,0%
|
Казань
|
3,6%
|
Кемерово
|
3,1%
|
Киров
|
3,2%
|
Краснодар
|
3,3%
|
Красноярск
|
2,9%
|
Липецк
|
3,6%
|
Махачкала
|
1,4%
|
Москва
|
6,5%
|
Набережные Челны
|
3,0%
|
Нижний Новгород
|
3,8%
|
Новокузнецк
|
3,2%
|
Новосибирск
|
2,7%
|
Омск
|
2,6%
|
Оренбург
|
2,8%
|
Пенза
|
3,0%
|
Пермь
|
3,2%
|
Ростов-на-Дону
|
3,1%
|
Рязань
|
3,9%
|
Самара
|
4,0%
|
Санкт-Петербург
|
6,9%
|
Саратов
|
2,8%
|
Тольятти
|
4,3%
|
Томск
|
3,1%
|
Тюмень
|
3,3%
|
Ульяновск
|
3,1%
|
Уфа
|
2,8%
|
Хабаровск
|
2,8%
|
Челябинск
|
4,4%
|
Ярославль
|
3,8%
Автомобильные бренды, на которые россияне готовы купить полис автокаско:
|
Лада
|
13%
|
Киа
|
12%
|
Тойота
|
11%
|
Рено
|
7%
|
Фольксваген
|
7%
|
БМВ
|
6%
|
Мазда
|
6%
|
Шкода
|
5%
|
Хендай
|
5%
|
Ниссан
|
4%
|
Мерседес
|
3%
|
Ауди
|
3%
|
Лексус
|
2%
|
Чери
|
2%
|
Хавал
|
1%
|
Форд
|
1%
|
Порше
|
1%
|
Вольво
|
1%
|
Митсубиси
|
1%
|
Джили
|
1%
|
Шевроле
|
1%
|
Рендж Ровер
|
1%
|
УАЗ
|
1%
|
Инфинити
|
1%
Наиболее популярные дополнительные опции к полису автокаско:
|
Выплаты страхового возмещения без учета амортизации за время действия договора GAP
|
29%
|
Ремонт автомобиля на станции официального дилера
|
26%
|
Предоставление автомобиля на замену на время ремонта поврежденной машины
|
20%
|
Расширенное страхование ответственности в пакете с каско
|
14%
|
Страхование пассажиров от НС
|
4%
|
Помощь на дороге
|
3%
|
Страхование перевозимых животных
|
2%
|
Ограничение пробега
|
1%
Справочно:
СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.
"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 316 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.