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Исследование: 3,7% автовладельцев планируют приобрести полис каско в ближайшее время

Опрос компании "Ингосстрах" и Финансового университета при Правительстве РФ показал, что спрос на страхование каско в январе 2022 года остался на уровне предыдущего года

ТАСС, 28 февраля. Компания "Ингосстрах" и Финансовый университет при Правительстве РФ проанализировали спрос россиян на страхование каско. В опросе, который проходил в январе 2022 года, приняли участие жители 37 городов России с населением более 500 тыс. человек.

Исследование показало, что спрос на страхование каско в январе 2022 года остался на уровне предыдущего года, в то время как в ноябре и декабре падение спроса составило 8% и 5% соответственно. Согласно прогнозам, в первой половине 2022 года на рынке страхования каско ожидается некоторая стагнация: по данным Ассоциации Европейского Бизнеса в январе продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Сейчас сложно говорить о том, как изменится объем продаж новых автомобилей в России в 2022 году. Прогнозы потенциальных продаж можно будет делать не ранее марта-апреля. В любом случае, население располагает значительными парками автотранспортных средств, которые нуждаются в защите, что и обеспечит стабильность рынка автострахования.

По данным исследования, приобрести каско в ближайшие месяцы планируют 3,7% автовладельцев. Наибольшее количество респондентов, желающих приобрести полис, проживает в Санкт-Петербурге (6,9%), Москве (6,5%), Челябинске (4,4%), Тольятти (4,3%), Самаре (4%), Рязани (3,9%), Нижнем Новгороде (3,8%), Ярославле (3,8%) и Екатеринбурге (3,7%). При этом средняя стоимость полиса каско, которую готовы заплатить автовладельцы, составляет 10,7 тыс. рублей: 44% автовладельцев хотели бы получить автокаско не более чем за 5 тыс. рублей, а 16% готовы заплатить за полис 30 тыс. рублей и более.

Сегодня россияне чаще всего покупают полисы автокаско на следующие автомобильные бренды: Lada (13%), Kia (12%), Toyota (11%), Renault (7%), Volkswagen (7%), BMW (6%) и Mazda (6%). Среди респондентов, намеренных приобрести автокаско, 59% готовы рассмотреть предложения о покупке дополнительных опций к полису. Наиболее популярными опциями стали выплаты страхового возмещения без учета амортизации за время действия договора GAP (29%), ремонт автомобиля на станции официального дилера (26%), а также предоставление автомобиля на замену на время ремонта поврежденной машины (20%).

"Сокращение продаж легковых автомобилей естественным образом влияет на рынок автокаско. Однако жители России, которые принимают решение приобрести автомобиль, все чаще обращаются к программам страхования, понимая, что в непростые времена страховая защита становится наиболее надежным способом сохранить свое имущество и финансовую стабильность. Более половины респондентов также готовы приобрести дополнительные опции к каско, обеспечивая себя наиболее комфортными условиями страхования", - комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.

Доля респондентов, намеренных в ближайшие месяцы приобрести полис автокаско:

Астрахань

2,0%

Барнаул

2,3%

Владивосток

3,1%

Волгоград

3,4%

Воронеж

3,6%

Екатеринбург

3,7%

Ижевск

3,6%

Иркутск

3,0%

Казань

3,6%

Кемерово

3,1%

Киров

3,2%

Краснодар

3,3%

Красноярск

2,9%

Липецк

3,6%

Махачкала

1,4%

Москва

6,5%

Набережные Челны

3,0%

Нижний Новгород

3,8%

Новокузнецк

3,2%

Новосибирск

2,7%

Омск

2,6%

Оренбург

2,8%

Пенза

3,0%

Пермь

3,2%

Ростов-на-Дону

3,1%

Рязань

3,9%

Самара

4,0%

Санкт-Петербург

6,9%

Саратов

2,8%

Тольятти

4,3%

Томск

3,1%

Тюмень

3,3%

Ульяновск

3,1%

Уфа

2,8%

Хабаровск

2,8%

Челябинск

4,4%

Ярославль

3,8%

Автомобильные бренды, на которые россияне готовы купить полис автокаско:

Лада

13%

Киа

12%

Тойота

11%

Рено

7%

Фольксваген

7%

БМВ

6%

Мазда

6%

Шкода

5%

Хендай

5%

Ниссан

4%

Мерседес

3%

Ауди

3%

Лексус

2%

Чери

2%

Хавал

1%

Форд

1%

Порше

1%

Вольво

1%

Митсубиси

1%

Джили

1%

Шевроле

1%

Рендж Ровер

1%

УАЗ

1%

Инфинити

1%

Наиболее популярные дополнительные опции к полису автокаско:

Выплаты страхового возмещения без учета амортизации за время действия договора GAP

29%

Ремонт автомобиля на станции официального дилера

26%

Предоставление автомобиля на замену на время ремонта поврежденной машины

20%

Расширенное страхование ответственности в пакете с каско

14%

Страхование пассажиров от НС

4%

Помощь на дороге

3%

Страхование перевозимых животных

2%

Ограничение пробега

1%

Справочно: 

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 316 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья. 

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