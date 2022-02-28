Исследование: 3,7% автовладельцев планируют приобрести полис каско в ближайшее время

ТАСС, 28 февраля. Компания "Ингосстрах" и Финансовый университет при Правительстве РФ проанализировали спрос россиян на страхование каско. В опросе, который проходил в январе 2022 года, приняли участие жители 37 городов России с населением более 500 тыс. человек.

Исследование показало, что спрос на страхование каско в январе 2022 года остался на уровне предыдущего года, в то время как в ноябре и декабре падение спроса составило 8% и 5% соответственно. Согласно прогнозам, в первой половине 2022 года на рынке страхования каско ожидается некоторая стагнация: по данным Ассоциации Европейского Бизнеса в январе продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Сейчас сложно говорить о том, как изменится объем продаж новых автомобилей в России в 2022 году. Прогнозы потенциальных продаж можно будет делать не ранее марта-апреля. В любом случае, население располагает значительными парками автотранспортных средств, которые нуждаются в защите, что и обеспечит стабильность рынка автострахования.

По данным исследования, приобрести каско в ближайшие месяцы планируют 3,7% автовладельцев. Наибольшее количество респондентов, желающих приобрести полис, проживает в Санкт-Петербурге (6,9%), Москве (6,5%), Челябинске (4,4%), Тольятти (4,3%), Самаре (4%), Рязани (3,9%), Нижнем Новгороде (3,8%), Ярославле (3,8%) и Екатеринбурге (3,7%). При этом средняя стоимость полиса каско, которую готовы заплатить автовладельцы, составляет 10,7 тыс. рублей: 44% автовладельцев хотели бы получить автокаско не более чем за 5 тыс. рублей, а 16% готовы заплатить за полис 30 тыс. рублей и более.

Сегодня россияне чаще всего покупают полисы автокаско на следующие автомобильные бренды: Lada (13%), Kia (12%), Toyota (11%), Renault (7%), Volkswagen (7%), BMW (6%) и Mazda (6%). Среди респондентов, намеренных приобрести автокаско, 59% готовы рассмотреть предложения о покупке дополнительных опций к полису. Наиболее популярными опциями стали выплаты страхового возмещения без учета амортизации за время действия договора GAP (29%), ремонт автомобиля на станции официального дилера (26%), а также предоставление автомобиля на замену на время ремонта поврежденной машины (20%).

"Сокращение продаж легковых автомобилей естественным образом влияет на рынок автокаско. Однако жители России, которые принимают решение приобрести автомобиль, все чаще обращаются к программам страхования, понимая, что в непростые времена страховая защита становится наиболее надежным способом сохранить свое имущество и финансовую стабильность. Более половины респондентов также готовы приобрести дополнительные опции к каско, обеспечивая себя наиболее комфортными условиями страхования", - комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.

Доля респондентов, намеренных в ближайшие месяцы приобрести полис автокаско:

Астрахань 2,0% Барнаул 2,3% Владивосток 3,1% Волгоград 3,4% Воронеж 3,6% Екатеринбург 3,7% Ижевск 3,6% Иркутск 3,0% Казань 3,6% Кемерово 3,1% Киров 3,2% Краснодар 3,3% Красноярск 2,9% Липецк 3,6% Махачкала 1,4% Москва 6,5% Набережные Челны 3,0% Нижний Новгород 3,8% Новокузнецк 3,2% Новосибирск 2,7% Омск 2,6% Оренбург 2,8% Пенза 3,0% Пермь 3,2% Ростов-на-Дону 3,1% Рязань 3,9% Самара 4,0% Санкт-Петербург 6,9% Саратов 2,8% Тольятти 4,3% Томск 3,1% Тюмень 3,3% Ульяновск 3,1% Уфа 2,8% Хабаровск 2,8% Челябинск 4,4% Ярославль 3,8%

Автомобильные бренды, на которые россияне готовы купить полис автокаско:

Лада 13% Киа 12% Тойота 11% Рено 7% Фольксваген 7% БМВ 6% Мазда 6% Шкода 5% Хендай 5% Ниссан 4% Мерседес 3% Ауди 3% Лексус 2% Чери 2% Хавал 1% Форд 1% Порше 1% Вольво 1% Митсубиси 1% Джили 1% Шевроле 1% Рендж Ровер 1% УАЗ 1% Инфинити 1%

Наиболее популярные дополнительные опции к полису автокаско:

Выплаты страхового возмещения без учета амортизации за время действия договора GAP 29% Ремонт автомобиля на станции официального дилера 26% Предоставление автомобиля на замену на время ремонта поврежденной машины 20% Расширенное страхование ответственности в пакете с каско 14% Страхование пассажиров от НС 4% Помощь на дороге 3% Страхование перевозимых животных 2% Ограничение пробега 1%

Справочно:

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 316 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.