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В Москве состоится V Всероссийский форум директоров по коммерческим закупкам

VPROC 2022 пройдет с 30 марта по 1 апреля

ТАСС, 3 марта. V Всероссийский форум директоров по коммерческим закупкам (18+) начнется в Москве 30 марта 2022 года. Эксперты обсудят устойчивость цепей поставок, стабилизацию и планирование закупок.

Даже в новой реальности задачи директоров по закупкам остаются теме же - достижение максимально возможной эффективности, сокращение затрат и управление рисками. Повсеместная цифровизация облегчает контроль процессов, сбор и анализ данных, но горизонт уверенного планирования сократился до нескольких дней. Рисков становится все больше и часто их невозможно предсказать.

В рамках форума участники получат ответы на вопросы: "Как сохранить устойчивость цепей поставок с минимальными потерями? Как работать с поставщиками в условиях санкций и волатильности курса рубля? Каким профессионалы сферы видят будущее коммерческих закупок?".

30 марта - 1 апреля 2022 на эти и многие другие вопросы ответят эксперты практики в рамках V Всероссийского форума директоров по коммерческим закупкам "VPROC 2022".

Программа VPROC 2022

  • Как сохранить устойчивость цепей поставок с минимальными потерями? Локализация и нахождение альтернативных источников поставки
  • Обзор закупочных цен: прогнозы на 2022-2023 годы
  • Как формировать бюджет в условиях высокой волатильности рынка? Какие подходы лучше использовать?
  • Как работать с поставщиками под санкциями?
  • Пути решения проблем логистики - как сократить плечо доставки?
  • Расчёты с поставщиками: какие приемы работают для сдерживания цен? Какова судьба валютных контрактов?
  • Пути решения проблем логистики- что работает, а что нет? Как удешевить стоимость перевозок?
  • Курс на Азию - как выстроить работу с Китаем?
  • Как формировать бюджет в условиях высокой волатильности рынка?
  • Как будут развиваться закупки в обозримом будущем?
  • Организация закупок для территориально-распределенных компаний
  • Аналитика рынка труда procurement-специалистов

WORKSHOP DAY состоится 30 марта. Это день мастер-классов, нетворкинга и интенсивного обучения. В рамках мероприятия участники под руководством профессиональных тренеров смогут на практике отработать современные подходы к организации закупочной деятельности в компании.

Кому необходимо посетить форум?

  • Директорам по закупкам и логистике
  • Руководителям департаментов снабжения
  • Руководителям департаментов контроля качества поставщиков
  • Категорийным менеджерам
  • Поставщикам продуктов и услуг для сферы закупок

Традиционные скидки для владельцев клубных карт InterForum и на участие групп от трех человек.

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