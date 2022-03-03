В Москве состоится V Всероссийский форум директоров по коммерческим закупкам

ТАСС, 3 марта. V Всероссийский форум директоров по коммерческим закупкам (18+) начнется в Москве 30 марта 2022 года. Эксперты обсудят устойчивость цепей поставок, стабилизацию и планирование закупок.
Даже в новой реальности задачи директоров по закупкам остаются теме же - достижение максимально возможной эффективности, сокращение затрат и управление рисками. Повсеместная цифровизация облегчает контроль процессов, сбор и анализ данных, но горизонт уверенного планирования сократился до нескольких дней. Рисков становится все больше и часто их невозможно предсказать.
В рамках форума участники получат ответы на вопросы: "Как сохранить устойчивость цепей поставок с минимальными потерями? Как работать с поставщиками в условиях санкций и волатильности курса рубля? Каким профессионалы сферы видят будущее коммерческих закупок?".
30 марта - 1 апреля 2022 на эти и многие другие вопросы ответят эксперты практики в рамках V Всероссийского форума директоров по коммерческим закупкам "VPROC 2022".
Программа VPROC 2022
- Как сохранить устойчивость цепей поставок с минимальными потерями? Локализация и нахождение альтернативных источников поставки
- Обзор закупочных цен: прогнозы на 2022-2023 годы
- Как формировать бюджет в условиях высокой волатильности рынка? Какие подходы лучше использовать?
- Как работать с поставщиками под санкциями?
- Пути решения проблем логистики - как сократить плечо доставки?
- Расчёты с поставщиками: какие приемы работают для сдерживания цен? Какова судьба валютных контрактов?
- Пути решения проблем логистики- что работает, а что нет? Как удешевить стоимость перевозок?
- Курс на Азию - как выстроить работу с Китаем?
- Как формировать бюджет в условиях высокой волатильности рынка?
- Как будут развиваться закупки в обозримом будущем?
- Организация закупок для территориально-распределенных компаний
- Аналитика рынка труда procurement-специалистов
WORKSHOP DAY состоится 30 марта. Это день мастер-классов, нетворкинга и интенсивного обучения. В рамках мероприятия участники под руководством профессиональных тренеров смогут на практике отработать современные подходы к организации закупочной деятельности в компании.
Кому необходимо посетить форум?
- Директорам по закупкам и логистике
- Руководителям департаментов снабжения
- Руководителям департаментов контроля качества поставщиков
- Категорийным менеджерам
- Поставщикам продуктов и услуг для сферы закупок
Традиционные скидки для владельцев клубных карт InterForum и на участие групп от трех человек.