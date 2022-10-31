В Пермском крае продолжается работа в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"

Благодаря федеральной поддержке в Прикамье благоустраивают общественные территории и прибрежные зоны, преобразовывают историко-архитектурные пространства

ТАСС, 31 октября. В Пермском крае продолжается работа в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом рассказали в понедельник в департаменте информационной политики Администрации губернатора Пермского края.

Так, в Лысьве успешно реализуется проект "Шаховская набережная" по благоустройству прибрежной территории городского пруда. В управлении со ссылкой на администрацию Лысьвенского округа отметили, что на сегодняшний день подрядная организация уже выполнила обустройство безопасного резинового покрытия для будущей детской площадки, завершается укладка тротуарной плитки на пешеходных дорожках и обустройство велодорожки. Подрядчик уже закончил работы по устройству оснований площадок под арт-объекты "Шлаковоз", "Прокатный стан" и "Слябы", а также монтаж свай для устройства амфитеатра и пирса.

В краевом Министерстве ЖКХ добавили, что в 2021 году инициатива победила в V Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Работы выполняются в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Общая стоимость проекта составляет 249,5 млн рублей, из которых 129,2 млн рублей - средства федерального бюджета. Ожидается, что полностью набережная откроется для посещения в 2023 году.

Ранее, отмечается в сообщении, губернатор Дмитрий Махонин отмечал значимость федеральной поддержки в преобразовании общественных территорий края. "Проект "Шаховская набережная" - уникальный. Благодаря его реализации в Лысьве появится еще одно новое комфортное пространство, где люди всех возрастов смогут проводить свой досуг, отдыхать и заниматься спортом. Уверен, что амбициозные планы по реконструкции площадки будут реализованы, набережная станет главным центром притяжения жителей и гостей города", - подчеркивал он.

Также благодаря федеральной поддержке в Березниках завершается реализация проекта преобразования историко-архитектурного пространства "Усолье. Регенерация культуры", а в Чайковском округе в рамках проекта "О, берег" идет комплексное благоустройство прибрежной зоны.

В управлении напомнили, что в 2022 году победителями федерального конкурса "Малые города и исторические поселения" от Пермского края стали проекты "Набережная стихий" (г. Краснокамск), "Кунгур. Город мастеров." (г. Кунгур), "Сердце парка" (г. Чусовой) и "Заводская набережная" (г. Добрянка). Еще четыре инициативы из Прикамья направлены на дополнительный конкурс Минстроя РФ.

Национальный проект "Жилье и городская среда" реализуется до 2030 года с целью обеспечения российских семей качественным доступным жильем, создания механизмов развития комфортной городской среды.