"Эксперт РА" повысил ESG-рейтинг компании "Главстрой"

Повышение рейтинга подтверждает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений

ТАСС, 2 ноября. "Главстрой" сообщает о повышении рейтинговым агентством "Эксперт РА" ESG-рейтинга компании на уровне ESG-III(с), что подтверждает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по ESG-рейтингу - стабильный.

"Главстрой" продолжает реализовывать в Москве программу создания парков общей площадью более 25 га. Также компания ежегодно актуализирует паспорта благоустройства территории и вносит данные в АИС "Реестр зеленых насаждений", в каждом паспорте благоустройства содержится информация о количестве, видовом составе, состоянии зеленых насаждений. Компанией реализуются планы природоохранных мероприятий на 2022 год.

Агентство позитивно оценивает реализацию корпоративной программы охраны окружающей среды на строительных площадках компании. Например, "Главстрой" применяет технологии повторного использования воды. С этой целью строительные площадки компании оборудованы установками оборотного водоснабжения. В рамках строительства объектов "Сретенка 13/26" и второго этапа ЖК "Береговой" запланирована установка локальных очистных сооружений. Все отходы направляются на утилизацию, при этом 80% подлежит переработке. Данное направление работы в компании регламентировано отдельным стандартом.

В рамках рейтингового анализа представлено стратегическое видение компании, определяющее цели устойчивого развития, действует положение о социальных инвестициях компании, в систему оценки эффективности работы подразделений включены показатели по устойчивому развитию. "Главстрой" участвует в городских программах и социальных проектах.

"Главстрой" уделяет большое внимание развитию кадрового потенциала. Сотрудники имеют возможность получить дополнительное образование и повышать квалификацию. Партнерами "Главстрой" являются МГУ, Сколково, ВШЭ, МГСУ, а также средние образовательные учреждения. В компании функционирует корпоративный университет, который включает в себя справочно-образовательную систему, интерактивный центр развития компетенций, собственную платформу для дистанционного обучения. В 2022 году утверждена новая политика в области охраны труда. В компании реализуется производственная система, направленная на эффективную организацию труда и процессов.

О компании "Главстрой"

"Главстрой" основан в 1995 году. Ведет свою историю с создания в 1954 году Постановлением Совмина СССР и ЦК КПСС Главного управления по жилищному и гражданскому строительству Москвы. Компания осуществляет полный цикл работ от разработки концепции застройки до ввода и последующей эксплуатации возведенных объектов. Акцент делается на комплексном развитии территорий. Градостроительные проекты компании формируют эффективную городскую среду, создающую условия для социально-экономического развития локаций присутствия. В настоящее время компания реализует проекты общей площадью 1,5 млн кв. м, в стадии проектирования находится порядка 500 тыс. кв. м. "Главстрой" реализует социокультурную программу парков в проектах компании.