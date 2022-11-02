Группа "Фактор-2" выступит в Москве

Группа 4 ноября исполнит свои хиты на большом концерте в баре Сергея Жукова на Можайке

ТАСС, 2 ноября. В эту пятницу популярная группа "Фактор-2" выступит в "Руки ВВерх! Баре" на Можайском шоссе. На творчестве группы "Фактор-2" выросло целое поколение, которое крутило их песни на повторе на дисках и кассетах.

"Долгое время я занимался продюсированием молодых ребят, среди которых была группа "Фактор-2". Коллектив успешно дебютировал еще в нулевых и добился признания широкой аудитории. А уже совсем скоро, 4 ноября, "Фактор-2" выступит в нашем баре на Можайке со своим сольным концертом", - заявил Сергей Жуков, российский музыкант и бизнесмен, солист и лидер российской поп-группы "Руки Вверх!".

Гости концерта получат уникальную возможность увидеть кумиров на расстоянии вытянутой руки и услышать любимые хиты "Фактор-2" в живом исполнении. "Красавица", "Ты у меня одна", "Война" и другие песни исполнят в этот вечер Илья Подстрелов и Андрей Камаев.

Возрастная категория: 18+.