Импортонезависимые отечественные разработки презентовали номинанты премии "Приоритет"

Лауреатов объявят на торжественной церемонии награждения в конце ноября в Москве

ТАСС, 2 ноября. Номинанты последнего тура VIII Национальной премии в области промышленных и цифровых передовых технологий "Приоритет-2022" (12+) представили Оргкомитету конкурса проекты в области импортозамещения.

"На данном этапе мы выбрали пять российских компаний, чьи представители выступили с докладами перед Экспертным советом премии и рассказали о своих импотронезависимых технологиях и уникальных решениях. Теперь же всем участникам Публичных презентаций осталось дождаться голосования нашего компетентного жюри", - прокомментировала руководитель пресс-центра Национальной премии "Приоритет-2022" Гюльнара Паунежева.

Первым докладчиком стал руководитель департамента поддержки продаж ООО "Открытая мобильная платформа" Михаил Зубов. Он презентовал участникам онлайн-мероприятия новую платформу управления корпоративными мобильными устройствами Аврора Центр 3.1, которая теперь поддерживает смартфоны и планшеты на платформе Android. Платформа развертывается на российских операционных системах и системах управления базами данных, что полностью исключает санкционные и технологические риски для отечественных компаний. Кроме того, она может обеспечить плавную миграцию с операционной системы Android на Аврору.

Менеджер продукта ООО "Газпромнефть Информационно-Технологический оператор" Марина Баланева ознакомила всех с проектом "Инженерный монитор". Данное программное обеспечение предназначено для мониторинга инженерной инфраструктуры, которое позволяет быстро находить проблемы простой инженерной производительности, то есть проследить путь поломки оборудования и сразу же устранить их. Следом руководитель проекта ООО "МК ГРУПП" Алексей Лучко выступил с докладом о синхронных электродвигателях 2.0. По его словам, они обладают достаточной мощностью и габаритами, а технические характеристики располагают преимуществами, позволяющими использовать их, например, в электропортальных мостах для пассажирского транспорта. В перспективах компании открытие производства в ОАЭ.

Ведущий консультант по информационной безопасности Secret Technologies Егор Изотов представил систему защищенного обмена файлами между различными контурами безопасности на основе решения Secret Cloud Enterprise. Данный инструмент способствует сокращению неконтролируемого обращения носителей информации и выводит из оборота носителей информации, которые являются потенциальным источником утечки.

Завершил мероприятие ведущий ветеринарный врач-консультант департамента свиноводства ООО ГК "ВИК" Алексей Аржаников. Он подробно рассказал о линейке гранулированных антибактериальных препаратов, используемых в ветеринарии. Преимуществом их применения является целенаправленное воздействие на грамотрицателные бактерии в кишечнике животных, в данном случае - свиней.

Лауреатов объявят на торжественной церемонии награждения в конце ноября в Москве.

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