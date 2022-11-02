Заканчивается прием заявок на Всероссийский фотоконкурс по тематикам охраны труда

Подать заявку можно в срок до 3 ноября включительно

ТАСС, 2 ноября. В рамках Общественно-просветительской кампании "Здоровье. Ответственность. Труд" проводится конкурс на лучшие фотоработы по охране труда. Подать заявку можно в срок до 3 ноября включительно через сайт https://konkurs-mintrud.ru/photo

Предметом фотографий могут являться любые сюжеты, связанные с охраной труда:

Работа специалистов по охране труда: от инструктажей до инспектирования рабочих площадок и помещений

Рабочие процессы организаций, в ходе которых используются средства индивидуальной защиты (строго согласно всем действующим правилам)

Просветительская деятельность в области охраны труда среди широкой общественности: лекции, экскурсии, викторины.

Принять участие в конкурсе могут любые юридические и физические лица. От каждого участника принимается 4 - 5 фотографий. Фотографии должны быть подписаны (автор фотографии, что именно происходит на фотографии) и представлены в высоком разрешении.

Получить дополнительную информацию об участии в конкурсе можно написав на почту ohranatruda@prnet.ru или по телефону +7 910 429 60 30.