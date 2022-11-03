В Москве пройдет форум "Всемирный день качества"

В рамках сессии "Рейтинг доверия к онлайн-площадкам" 8 ноября будет представлен реестр доверенных онлайн-рителейров, разработанный Роскачеством и Росаккредитацией

ТАСС, 3 ноября. Международный форум "Всемирный день качества-2022" (12+) пройдет 7-11 ноября.

"Активности "Всемирного Дня качества - 2022" состоятся под девизом "Россия - страна со Знаком качества". Социальная значимость Праздника и приуроченных к нему мероприятий определяется актуальностью тематики, сфокусированной на том, что внутреннее качество - это лучший ответ на внешние вызовы. Я уверен, что в этом году форум пройдет не менее плодотворно и эффективно" - отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

В ходе деловой программы Форума 7 ноября в студии Российского общества "Знание" состоится обсуждение следующих актуальных тем:

"Инновационное развитие технологических компаний"

"Экологичность: быстрый тренд или новая реальность"

"Профессиональное самоопределение школьников 21 века"

"Противодействие незаконному обороту промышленной продукции в условиях моратория на контроль-надзорную деятельность"

8 ноября:

"Цифровая маркетинговая стратегия в новых реалиях"

"Рейтинг доверия к онлайн-площадкам"

"Потребительское поведение в условиях цифровизации, новые критерии оценки качества товаров. Омниканальность - новый путь покупателя к продукту"

"Перспективы сертификации и оценки соответствия предприятий нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности в современных условиях"

"Улучшение качества жизни неизменно является приоритетной задачей государства. Поэтому бизнес-сообществу, чтобы оставаться конкурентноспособным в современных реалиях и действовать на долгосрочную перспективу, важно не только повышать операционную и производственную эффективность, но и держать ориентир на непрерывное совершенствование и социальную ответственность" - подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В рамках сессии "Рейтинг доверия к онлайн-площадкам" 8 ноября будет представлен реестр доверенных онлайн-рителейров, разработанный Роскачеством и Росаккредитацией. Признанные заслуживающими доверия онлайн-площадки, которые защищают потребителей от контрафакта и поддерживают производителей высококачественной продукции, будут торжественно награждены.

Среди спикеров сессий на площадке Российского общества "Знание":

Руководитель Роскачества Протасов Максим Александрович

Заместитель Министра промышленности и торговли Евтухов Виктор Леонидович

Руководитель Федеральной службы по аккредитации "Росаккредитация" Скрыпник Назарий Викторович

Генеральный директор ООО "Озон холдинг" Сергей Юрьевич Беляков и другие.

"Отрадно, что студия Общества "Знание" уже во второй раз принимает на своей площадке Международный форум "Всемирный день качества" и это становится еще одной замечательной традицией, которую мы намерены развивать. Ведь качество - это очень важный показатель, в основе которого лежат в первую очередь знания, компетенции и профессионализм людей. А сейчас, когда достижения наших соотечественников, нашу историю и культуру пытаются вычеркнуть из мирового наследия, как никогда важно ставить перед собой еще более высокую планку, быть первыми во всех областях. На мой взгляд, достичь этого первенства невозможно без знаний, то есть без стремления каждого человека к личностному и профессиональному росту. И я уверен, что форум, над которым мы работаем вместе с Роскачеством, позволит очень многим людям убедиться в этой идее", - прокомментировал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Форум проводится Минпромторгом России, Роскачеством, Росстандартом и Росаккредитацией при поддержке Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Мероприятия пройдут в очном и офлайн форматах. Вход для представителей СМИ только по предварительной аккредитации при наличии паспорта и редакционного удостоверения.

ТАСС - генеральный информационный партнер.