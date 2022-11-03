В Московском концертном зале "Зарядье" прозвучат "Парижские квартеты" Телемана

В концерте будут участвовать Константин Ефимов, Евгений Субботин, Григорий Кротенко и Александра Коренева

ТАСС, 3 ноября. В Малом зале МКЗ "Зарядье" 5 ноября прозвучат "Парижские квартеты" Телемана (6+) в исполнении солистов Персимфанса. Персимфанс - коллектив, продолжающий традиции культового советского Персимфанса 20-х годов прошлого века - первого в истории оркестра без дирижера.

В концерте принимают участие: Константин Ефимов (флейта), Евгений Субботин (скрипка), Григорий Кротенко (виола да гамба) и Александра Коренева (клавесин).

"Эти квартеты уникальны тем, что были написаны капельмейстером из Гамбурга не только для рафинированных парижских музыкантов, но и для самой широкой публики, покупателей нот по всей Европе, - рассказывает контрабасист Григорий Кротенко. - В этих сочинениях сочетаются утонченность сплетения стилей, интрига и доступность".

"Парижские квартеты" - собирательное обозначение двух сборников камерных музыкальных произведений, каждое из которых состоит из шести сочинений для флейты, скрипки, виолы да гамба и континуо. Квартеты были созданы и впервые опубликованы в 1730 и 1738 годах, но название "Парижские" получили только во второй половине XX века (благодаря редакторам Музыкального журнала Телемана) - в тот период времени выдающийся немецкий композитор Георг Филипп Телеман жил и творил в Париже.

Начало концерта в 18.00

Концерт состоится в Московском концертном зале "Зарядье".

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