ТМК впервые провела корпоративную конференцию "Неделя качества"

Участники обменялись мнениями по теме применения лучших практик в сфере обеспечения высокого уровня качества, обсудили вопросы внедрения национальных стандартов и метрологии, повышения конкурентоспособности продукции, вовлеченности персонала и ряд других тем

ТАСС, 3 ноября. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) в преддверии Всемирного дня качества впервые провела корпоративную конференцию "Неделя качества", на которой подвела итоги конкурса "Лидер качества ТМК". Первым победителем состязания, которое проходило в несколько этапов на крупных производственных площадках компании, стал входящий в ТМК Волжский трубный завод (ВТЗ).

Гостями конференции стали руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев, заместитель руководителя АНО "Российская система качества" (Роскачество) Юлия Михалева, заместитель сопредседателя Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по промышленной политике и техническому регулированию Андрей Лоцманов. Руководители и представители подразделений ТМК и приглашенные участники обменялись мнениями по теме применения лучших практик в сфере обеспечения высокого уровня качества и эффективной работы систем менеджмента качества, обсудили вопросы внедрения национальных стандартов и метрологии, повышения конкурентоспособности продукции, вовлеченности персонала и ряд других тем.

"В рамках подготовки к конференции мы постарались отразить многогранность понятия "качество" и учесть все его аспекты. При этом мы понимаем, что вопросы качества пронизывают все бизнес-процессы, и для выхода на новый уровень по этому показателю необходима вовлеченность сотрудников в их развитие. С этой целью в рамках проведения "Недели качества" мы разработали программу мероприятий для раскрытия творческого потенциала коллег и поддержки инициатив в области развития качества в ТМК", - сказала руководитель службы систем менеджмента качества ТМК Людмила Бельцева.

На протяжении нескольких месяцев предприятия ТМК принимали участие в личных и командных первенствах, призванных привлечь внимание к вопросам качества. Одним из них стал конкурс на звание лучшего специалиста службы качества, который прошел в августе в Архызе. Наиболее масштабным мероприятием стал конкурс "Лидер качества", итоги которого были подведены в рамках конференции "Неделя качества". Он проходил в несколько этапов, включая очные мероприятия по качеству в "День без дефектов", самооценку уровня развития корпоративной системы менеджмента качества (КСМК) на предприятиях, участие в корпоративных чемпионатах профессионального мастерства, а также в конкурсе лучшего слогана в корпоративной социальной сети Mobi2U.

В рамках конференции назвали победителей конкурса "Лидер качества" в номинациях "Лучший и оригинальный слоган, посвященный Всемирному дню качества", и "День без дефектов". Главный приз - переходящий кубок "Лидер качества ТМК" - получил ВТЗ.

"Проведение конкурса "Лидер качества" позволило нам еще раз привлечь внимание к вопросам обеспечения качества продукции. Каждое из предприятий получило возможность оценить свои компетенции, обменяться наработанным опытом, перенять лучшие заводские и общекорпоративные практики. Победа в конкурсе "Лидер качества ТМК" демонстрирует, прежде всего, статус завода и отражает его внутреннюю философию в области качества. В будущем мы будем проводить такие конференции и конкурсы на постоянной основе", - сказал директор по качеству ТМК Анатолий Сычёв.

Всемирный день качества, который отмечается во второй четверг ноября и в этом году приходится на 10 ноября, был учрежден в 1989 году по инициативе Европейской организации качества и проводится при поддержке Организации Объединенных наций. Традиционно в рамках празднования Всемирного дня качества проходят деловые мероприятия, которые подчеркивают важность непрерывного повышения качества продукции и услуг для устойчивого развития общества и государства. В 2022 году главным деловым событием в России в области качества станет международный форум "Всемирный день качества-2022", который пройдет с 7 по 11 ноября. ТМК выступает генеральным партнером мероприятия.