Стартовал фестиваль Союзного государства "Творчество юных"

В нем могут принять участие дети и подростки от 7 до 18 лет из любого региона Союзного государства

​​​​​ТАСС, 9 марта. Стартовал прием заявок на участие в детском фестивале-конкурсе Союзного государства "Творчество юных" (6+). Отборочный тур фестиваля проводит Музей Победы по поручению Министерства культуры РФ.

В фестивале-конкурсе "Творчество юных" могут принять участие дети и подростки от 7 до 18 лет из любого региона Союзного государства. Отборочный тур пройдет в формате заочного (онлайн) прослушивания участников.

"Фестиваль способствует сохранению культурного наследия, популяризации народного творчества среди детей и молодежи и объединяет лучших юных исполнителей Союзного государства", - отмечают организаторы.

На конкурс подаются заявки в восьми номинациях, среди них – фольклорные и фольклорно-этнографические коллективы, ансамбли народных инструментов, солисты-вокалисты и солисты на народных, духовых, струнных, смычковых, клавишных и ударных инструментах, хоры и вокальные ансамбли с народной манерой исполнения и др.

Заявки принимаются до 27 апреля 2023 года на сайте фестиваля. В состав жюри вошли народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, заслуженная артистка России Пелагея, народный артист России Дмитрий Маликов, заслуженный деятель Республики Беларусь Юрий Гильдюк, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий, народная артистка Беларуси Анастасия Москвина и другие известные деятели культуры Союзного государства.

Итоги отборочного тура подведут 8 мая 2023 года.

Учредителями Фестиваля традиционно являются Постоянный Комитет Союзного Государства и Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. Организаторами фестиваля-конкурса выступают Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Республики Беларусь.