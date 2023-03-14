Компания "Система-БиоТех" подключила облачную корпоративную почту от #CloudMTS

Специалисты быстро обмениваются информацией, необходимой для разработки инновационных медицинских и биологических решений

ТАСС, 10 марта. Крупная биотехнологическая компания "Система-БиоТех" за четыре дня перевела корпоративные коммуникации на российскую платформу CommuniGate Pro в облаке #CloudMTS. Компания заменила этим продуктом решение от зарубежного разработчика.

Об этом сообщила пресс-служба облачного провайдера #CloudMTS. Эксперты компании помогли выбрать архитектуру решения, развернули почтовый сервер, настроили взаимодействие с виртуальными машинами и синхронизировали учетные записи. Поскольку "Система-БиоТех" работает с медицинскими данными, специалисты #CloudMTS подключили к корпоративной почте дополнительную защиту от "Лаборатории Касперского". Новой системой пользуются около 100 сотрудников лаборатории. Специалисты быстро обмениваются информацией, необходимой для разработки инновационных медицинских и биологических решений.

"Благодаря экспертизе #CloudMTS проект миграции любой сложности можно выполнить быстро. Так получилось и в этот раз: новый почтовый клиент всего за несколько дней синхронизировали с ключевыми корпоративными сервисами и приложениями. У продукта удобный и понятный интерфейс, поэтому наши сотрудники быстро освоили новую почту и работают так же эффективно, как и раньше", - отметил Игорь Сидоренко, руководитель департамента IT "Система-БиоТех".

"Система БиоТех" применяет облачные технологии и в других бизнес-процессах - в частности, хранит на виртуальной инфраструктуре данные и использует дополнительные инструменты для защиты информации.