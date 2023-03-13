Встреча "Бренды вперед! Искусство результативной заявки" состоится 17 марта

Мероприятие начнется в 13:00

ТАСС, 13 марта. Дирекция Национальной премии "Бренд года в России" 17 марта проведет онлайн-встречу под названием "Бренды вперед! Искусство результативной заявки" (18+).

Мероприятие организуется специально для будущих участников конкурса и носит это название неслучайно: организаторы премии хотят подробно рассказать о важных аспектах, которые нужно учесть, для того чтобы заявка стала действительно результативной и успешно прошла отбор Экспертного жюри. Также в рамках встречи Президент премии Дмитрий Фролов представит команду конкурса, и каждый участник мероприятия получит ответы на все интересующие вопросы.

"Онлайн-встреча будет полезна всем, кто уже заполняет заявку и столкнулся с определенными сложностями, или еще не определился, стоит ли участвовать", - сообщили в пресс-службе премии.

Мероприятие начнется в 13:00.

Первых финалистов Национальной премии "Бренд года в России" объявили в феврале 2023 года. Со всеми ними можно ознакомиться на официальном сайте конкурса, там же можно подать заявку на участие. Второй и третий отборочные этапы премии пройдут весной и в начале лета 2023 года. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в июне в Москве.

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