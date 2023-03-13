Фестиваль "Золотая Маска" продолжит проект по тифлокомментированию спектаклей

Тифлокомментарии будут сопровождать показ четырех постановок фестиваля

ТАСС, 13 марта. В 2023 году "Золотая Маска" совместно с генеральным партнером Сбером продолжит проект по тифлокомментированию спектаклей. Тифлокомментарии будут сопровождать показ четырех постановок фестиваля, ставших участниками как конкурсной, так и внеконкурсной программ. Каждый зритель перед началом спектакля может получить специальное оборудование или самостоятельно установить на смартфон приложение для прослушивания тифлокомментариев.

В проект вошли номинанты - мюзиклы "Три товарища" пермского Театра-Театра (11 апреля) и "Онегин" московского Театра на Таганке (15 апреля), драматическая постановка "Каренин А." тюменского Большого драматический театра (18 апреля). Впервые тифлокомментарии будут сопровождать один из спектаклей внеконкурсной программы "Детский Weekend" - постановку для подростковой аудитории "Здесь был Кай" Казанского театра юного зрителя, которая пройдет 14 марта на основной сцене Театра им. Вл. Маяковского. После московских показов все подготовленные тифлокомментарии будут переданы театрам с возможностью дальнейшего использования.

Технология тифлокомментирования основана на аудиодескрипции, то есть устном описании предметов, действий, персонажей или пространства, которые дают слушателю возможность представить в своем воображении происходящее на экране, сцене или даже в зале музея. Устный комментарий либо замещает визуальный образ, либо делает его более подробным и целостным. Это не просто описательный текст, звучащий в паузах между репликами героев на сцене. Тифлокомментарии сочетаются с голосами актеров на сцене, музыкой и звуковыми эффектами, чтобы у зрителей сложился единый образ постановки.

Специальный проект "ВОС-Фильм" развивает с 2009 года тифлокомментирование в России. За это время с его помощью были озвучены десятки фильмов и театральных постановок, в том числе и для детской аудитории. В 2017 году, благодаря инициативе Сбера, генерального партнера фестиваля "Золотая Маска", и при участии специалистов "ВОС-Фильм" было создано приложение "Искусство.Вслух", которое делает доступными технологии тифлокомментирования на любом смартфоне и уже седьмой год используется на спектаклях "Золотой Маски".

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля "Золотая Маска".

Возрастное ограничение 16+.

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