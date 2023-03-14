Основой для создания виртуальных ассистентов РЖД стала AI-платформа группы ЦРТ

За первый месяц виртуальный ассистент "ВиКо" обработал более 34 тыс. запросов, в 85% случаев успешно решив проблему

ТАСС, 14 марта. Платформа для создания текстовых и голосовых роботов на основе искусственного интеллекта (AI), созданная группой ЦРТ и предоставленная ОАО "РЖД", позволила специалистам железнодорожной компании самостоятельно разрабатывать чат-боты, ими уже создан виртуальный ассистент "ВиКо". Об этом сообщила во вторник пресс-служба группы ЦРТ.

"Группа компаний ЦРТ предоставила ОАО "РЖД" платформу на основе искусственного интеллекта для создания текстовых и голосовых роботов. Платформа позволяет команде РЖД и ее партнерам самостоятельно разрабатывать в чат-ботах необходимые сценарии, непрерывно совершенствуя сервисы. На платформе ЦРТ с помощью решения ChatNavigator уже создан "ВиКо" - виртуальный ассистент, который оптимизировал работу Главного вычислительного центра (ГВЦ) ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

Проект станет одним из масштабных внедрений виртуальных ассистентов для железнодорожных компаний - технологические возможности платформы позволяют масштабировать решения, в перспективе оптимизируя коммуникации более 700 тыс. сотрудников, отметили в пресс-службе. По словам замдиректора ГВЦ ОАО "РЖД" Дмитрия Смолярова, задача виртуального ассистента - облегчить труд и повысить эффективность работников РЖД, а также снизить нагрузку на технологов ГВЦ, обрабатывающих запросы пользователей, за счет автоматизации рутинных процессов.

"ВиКо" отлично справился с этой задачей. Уже через месяц после ввода в эксплуатацию виртуального ассистента пользователи смогли получить ответ по работе одной из 94 информационных систем холдинга в рамках более чем 300 сценариев. Только за первый месяц работы "ВиКо" успел обработать 34 тыс. 631 запрос, в 85% случаев успешно решив проблему. Каждый запрос позволяет ассистенту обучаться и непрерывно развиваться в качестве полноценного помощника на рабочем месте", - говорит Смоляров, его цитирует пресс-служба группы ЦРТ.

Как отметил гендиректор группы ЦРТ Дмитрий Дырмовский, специально для РЖД разработано и внедрено решение "мастер-бот", позволившее участвовать в разработке сценариев для виртуального ассистента распределенным командам численностью более 200 человек. "Это один из первых проектов такого масштаба для железнодорожных компаний, поддерживающий глобальный тренд цифровизации с помощью AI-инструментов. Его уникальность - в масштабе, технологической эксклюзивности, а главное - в оптимизации не уже ставших стандартом внешних коммуникаций, а в новых подходах к оптимизации внутренних процессов", - цитируют его в пресс-службе.

В перспективе будет реализована интеграция "ВиКо" с корпоративным мессенджером "Экспресс", что позволит работать с консультантом не только на стационарном рабочем месте, но и вне офиса, при помощи смартфона, говорится в сообщении. Еще одно перспективное направление развития - внедрение системы распознавания голоса, что даст возможность создания голосовых помощников и расширит каналы коммуникации с виртуальным консультантом за счет внутренней телефонии РЖД, добавили в пресс-службе группы ЦРТ.