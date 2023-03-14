В театре Надежды Бабкиной "Русская песня" состоялась премьера спектакля "Тихий Дон"

Режиссер Дмитрий Петрунь отразил в трехчасовом спектакле самые знаковые моменты жизни героев легендарного романа Михаила Шолохова

ТАСС, 14 марта. В театре "Русская песня" 4 и 5 марта состоялась премьера спектакля "Тихий Дон". Режиссер Дмитрий Петрунь отразил в трехчасовом спектакле самые знаковые моменты жизни героев легендарного романа Михаила Шолохова.

В центре сюжета остается Григорий Мелехов, сумевший преодолеть все удары судьбы - не сломаться и выстоять.

Технические возможности театра позволили создать зрелище, которое окунуло зрителей в атмосферу казачьего хутора, создало иллюзию полного единения с природой. Картины на сцене сменяли одна другую, оживал Дон, затянутый утренним туманом, рыбацкие лодки скользили по водной глади, дождь заливал сцену, наполняя зрительный зал прохладой, зимняя метель сбивала с ног.

Режиссер - постановщик спектакля Дмитрий Петрунь сообщил: "Я хотел прикоснуться к характерам людей, которые свою силу и энергию берут у природы, а природа их толкает на совершение тех или иных поступков - геройский, любовных. Жизнь казака - это сожительство человека и природы, когда стены - это лес и горы, когда потолок - звездное небо. Человек становится частью этого огромного мира. Поэтому главные герои - Григорий и Аксинья живут большими чувствами, большей свободой, разрушающей все придуманные запреты и границы. В любви, в борьбе, в ревности… во всем они идут до конца. Эти качества я наблюдаю и в артистах театра "Русская песня", которые соглашаются на все мои предложения: если уж идти, то идти с открытым забралом на любые актерские эксперименты. Потому что само произведения не терпит полумеры, не терпит иронии и цинизма".

Актриса Надежда Бабкина отметила: "В Драматургическую канву спектакля, конечно же, включен песенный материал. Преимущественно - это казачьи песни, создающие на сцене атмосферу станицы. Казаки петь всегда любили, не важно, в быту ли, в походе ли… Песня для казака очень важна. Как и в романе Шолохова, мы затрагиваем тему любви, измены, трагедии народа".

Актриса Татьяна Арнтгольц поделилась: "Получить такую роль, как Аксинья из "Тихого Дона" - подарок для любой актрисы. Это страстная, самодостаточная, сильная женщина, которая, потеряв любовь самых близких людей еще в детстве, ставит ее на первое место в жизни. Для нее любовь - это основа всего. Аксинья - одна из величайших женских фигур не только в русской, но и в мировой литературе, поэтому чувство ответственности зашкаливает".

Актер Дмитрий Миллер рассказал: "Сыграть Григория Мелехова мечтает любой артист. В театральном училище я готовил отрывок из "Тихого Дона", но помыслить не мог, что пройдет чуть больше 20 лет, и судьба сделает мне такой подарок - роль Григория Мелехова в постановке Дмитрия Петруня на сцене театра "Русская песня". Этот образ - некая актерская вершина. Как Гамлет в английской драматургии. Тот же масштаб личности, такие же непреодолимые преграды и задачи встают на его пути. Я желаю себе и зрителям театра "Русская песня" скорой премьеры нашего спектакля. Наслаждайтесь актерской игрой, исполнением народных казачьих песен, сценографией и режиссерскими идеями. И, кто знает, может быть, вы сможете для себя открыть что-то новое в знакомом со школьной скамьи романе".

Актер Марк Богатырев отметил: "Я давно мечтал выйти на большую театральную сцену, сыграть сложную роль. Поэтому когда поступило предложение о "Тихом Доне" Михаила Шолохова, безумно обрадовался и благодарил Бога за предоставленную возможность. Приходите, дорогие зрители, в театр "Русская песня" и оздоровляйтесь духовно, ведь театр в любые времена врачевал души".

Актер Михаил Горевой сообщил: "Дмитрий Петрунь, просветленный режиссер нашего времени, с которым я имел счастье работать. Поэтому, когда он предложил мне принять участие в спектакле "Тихий Дон" и сыграть отца главного героя, конечно же, я моментально согласился - Пантелей Мелехов грандиозная роль, а "Тихий Дон" - мощнейшее произведение. Значит, и постановка должна быть мощной. А возможности театра "Русская песня" позволяют сделать грандиозное по красоте и технологиям зрелище".

Спектакль вошел в постоянный репертуар театра "Русская песня".

Художник - постановщик - Владимир Мартиросов, художник по костюмам - Анастасия Глебова, художник по свету - Руслан Майоров.

В спектакле заняты ведущие артисты театра и кино: Народная артистка России Надежда Бабкина, Народная артистка РФ Наталия Егорова, Народный артист РФ Валерий Афанасьев/ Михаил Горевой, Татьяна Арнтгольц/ Александра Никифорова, Марк Богатырев/ Дмитрий Миллер, Александр Чернявский/ Ефим Шифрин, Иван Замотаев, Юрий Катаев.

А также артисты театра "Русская песня": Московский государственный ансамбль "Русская песня", фолк - рок-группа "После 11", Александр Варнаев, балет "Живая планета".

Возрастная категория: 18+.