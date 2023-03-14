В Свердловской области обсудили Национальную стратегию действий в интересах женщин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее утвердил документ своим распоряжением

ТАСС, 14 марта. /ТАСС/. Женский парламент Свердловской области обсудил реализацию Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Заседание прошло под руководством председателя Законодательного собрания региона Людмилы Бабушкиной, сообщили в пресс-службе заксобрания во вторник.

Ранее документ своим распоряжением утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня призываем всех активных женщин нашего региона подключиться к реализации этой стратегии. Принятая в 2017 году Национальная стратегия действий в интересах женщин определила основные направления государственной политики в этой сфере до 2022 года. В ее рамках проделана очень большая работа: и по пропаганде здорового образа жизни, и развитию системы медицинской диагностики, и по ранней профилактике заболеваний. Женщинам оказывалась поддержка, направленная на повышение их конкурентоспособности, освоение во время отпуска по уходу за ребенком дополнительных профессиональных навыков", - цитирует пресс-служба Бабушкину.

Председатель заксобрания добавила, что только в 2022 году за счет средств областного и федерального бюджета профессиональное обучение прошли более 7,5 тыс. женщин. В регионе проводятся специализированные ярмарки вакансий учебных и рабочих мест для женщин, сформирован банк данных работодателей, предоставляющих вакансии с гибким графиком работы. В области активно поддерживается женское предпринимательство. В прошлом году помощь в открытии собственного дела получили более 5,8 тыс. безработных женщин.

По словам Бабушкиной, вся эта работа будет продолжена в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года. Кроме того, значительное внимание уделяется развитию волонтерского движения, в первую очередь, по таким актуальным и общественно значимым направлениям как поддержка участников специальной военной операции, а также членов их семей.

Председатель комитета регионального парламента по аграрной политике и земельным отношениями, председатель Союза сельских женщин Свердловской области Елена Трескова добавила, что в связи с реализацией Национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года значительно возрос интерес к деятельности женских общественных организаций. В Свердловской области насчитывается более 30 таких общественных объединений.